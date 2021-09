La SEC pourrait approuver un ETF Bitcoin d’ici la fin octobre, note Mike McGlone de Bloomberg

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Pour McGlone, ce n’est qu’une question de temps avant que la SEC ne donne son feu vert au premier ETF Bitcoin aux États-Unis, d’autant plus que d’importantes entreprises sont intéressées et que la monnaie numérique remplace l’or.

Le stratège principal en matières premières de Bloomberg, Mike McGlone, a noté que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pourrait donner son feu vert au premier fonds négocié en bourse (ETF) basé sur Bitcoin.

Un ETF Bitcoin pourrait enfin arriver en octobre, selon McGlone

À cet égard, McGlone a assuré qu’il soutenait sa thèse sous plusieurs aspects, parmi lesquels le fait qu’il existe d’autres marchés internationaux qui ont déjà franchi cette étape, citant spécifiquement le Canada, et que l’intérêt pour un ETF Bitcoin a attiré des entreprises comme ARK Invest de Cathie Wood, ainsi que plusieurs autres sociétés réputées dans le domaine de la finance.

Pour McGlone, il est très clair qu’il y a beaucoup de pression sur la SEC pour approuver un ETF basé sur Bitcoin, même s’il s’agit d’un futur, car la monnaie numérique gagne beaucoup de terrain sur les principaux marchés, alors il anticipe que d’ici la fin de 2021, nous pourrions voir un BTC à 100 000 USD, ce qui est déjà considéré comme une alternative parfaitement viable à l’or.

Dans cette veine, l’analyste de Bloomberg prévoit que la SEC franchira éventuellement cette étape fin octobre, et que ce serait précisément cet événement qui pourrait amener Bitcoin à de nouveaux sommets historiques. Je souligne également qu’en plus d’ARK Invest, il existe des sociétés comme Fidelity qui ont l’intention de lancer leurs propres ETF Bitcoin, ce qui donne beaucoup plus de sérieux et de légitimité à ce type de proposition.

Bitcoin comme nouvel or numérique

Les idées de McGlone surviennent au milieu du débat entre les passionnés d’or et de Bitcoin, qui se demandent quel actif générera les meilleurs rendements face à la situation économique actuelle et à l’avenir de l’économie mondiale.

En tant que tel, l’analyste de Bloomberg semble être beaucoup plus favorable à la perspective Bitcoin, notant qu’il existe effectivement des investisseurs qui ont retiré leur capital du marché de l’or et se sont tournés vers la monnaie numérique, investissant même directement. Par conséquent, il a recommandé à tous les investisseurs de profiter et de désigner une petite partie de leur portefeuille pour la crypto-monnaie, car ils courent le risque d’être exclus des bénéfices qu’elle enregistrera à court, moyen terme.

Face aux avantages du Bitcoin par rapport à l’or, McGlone a commenté :

« Je crains que les gens ne cessent de souligner que l’or a toujours été une haie, et je suis d’accord avec eux… Mais je vous laisse sur ceci : avant l’automobile, le cheval était le meilleur moyen de transport. Chaque jour que Bitcoin n’échoue pas, il se déplace dans l’espace de l’or. »

Pas d’accord avec Ray Dalio

Un autre aspect sur lequel McGlone a partagé son point de vue concernait les récentes déclarations de l’investisseur milliardaire Ray Dalio, qui, dans une interview menée il y a plusieurs jours, a assuré que les régulateurs américains pourraient arrêter l’avancée du Bitcoin.

À cet égard, McGlone a exprimé son rejet et a qualifié une telle possibilité de “presque impossible”:

« J’ai vécu ces débats à plusieurs reprises et comment arrêter Bitcoin à moins de changer les lois de ce pays ? La seule façon que je vois viable de le faire est d’interdire Internet. »

