La SEC pourrait approuver un ETF Bitcoin Futures en octobre 2021 Crypto new media

in

La Securities and Exchange Commission des États-Unis pourrait enfin donner son feu vert à un ETF à terme Bitcoin dans les deux prochains mois, ont prédit les analystes de Bloomberg. Les stratèges ont décrit les retraits récents des applications d’ETF à terme Ethereum comme la principale raison de leur optimisme.

Bitcoin Futures ETF aux États-Unis bientôt disponible?

La question de savoir si le régulateur américain approuvera ou non un fonds négocié en bourse suivant les performances de la crypto-monnaie principale a été discutée pendant des années au sein et en dehors de la communauté.

Alors que d’autres pays comme le Canada et le Brésil ont déjà lancé de tels produits, la SEC s’est montrée réticente jusqu’à présent. Et ce n’est pas comme s’il n’y avait pas eu beaucoup de demandes – au contraire, certaines entreprises, comme VanEck, ont déposé plusieurs fois. Pourtant, la Commission a presque tous rejeté jusqu’à présent.

Néanmoins, l’optimisme reste élevé et même pas de la part des initiés de la cryptographie comme le PDG de Grayscale – Michael Sonnenschein. Eric Balchunas, analyste principal des ETF de Bloomberg, et James Seyffart, analyste des ETF BI, pensent qu’un fonds négocié en bourse BTC aux États-Unis pourrait être approuvé plus tôt que la plupart des gens ne le pensent.

Dans une note récente, le duo a souligné une probabilité probable qu’un “ETF à terme bitcoin soit lancé par [the] fin octobre.

Nouvelle note publiée aujourd’hui par @JSeyff sur la façon dont les retraits de l’ETF Ether augmentent la probabilité qu’un ETF à terme bitcoin soit lancé d’ici la fin octobre avec ProShares comme favori, même s’il pourrait (et devrait sans doute) être un groupe pour éviter l’avantage du premier entrant. pic.twitter.com/zXFFgmEHw6 – Eric Balchunas (@EricBalchunas) 24 août 2021

Les retraits d’ETF Ethereum sont essentiels

En ce qui concerne le raisonnement, les deux stratèges pensent en fait que les récents développements en termes de dépôts d’ETF à terme sur Ethereum pourraient renverser la situation au sein de la Commission.

VanEck et ProShares ont déposé des documents auprès de la SEC la semaine dernière pour libérer des fonds négociés en bourse qui suivent la deuxième plus grande crypto-monnaie – ETH. Deux jours plus tard, cependant, les deux gestionnaires d’actifs ont retiré leur candidature.

Ceci, selon Balchunas et Seyffart, pourrait s’avérer être la clé d’un ETF à terme BTC :

«Le retrait rapide de VanEck et de ProShares des propositions d’ETH à terme Ethereum est un bon signe pour un potentiel ETF à terme Bitcoin, étant donné que la SEC a autorisé ces dépôts à rester actifs. Un lancement pourrait avoir lieu dès octobre, car nous pensons que la SEC devrait en autoriser plusieurs à la fois pour éviter de donner l’avantage du premier arrivé. »

La source