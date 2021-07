Juridique & Réglementaire

La SEC poursuit 3 pour délit d’initié à propos du changement de marque « Blockchain » de Long Island Tea au cours de la course Bull Run 2017

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a poursuivi trois personnes impliquées dans le délit d’initié de Long Island Tea Corp., qui a connu une flambée du cours de ses actions après avoir été renommée Long Blockchain Corp. lors du marché haussier de 2017.

Selon un communiqué publié par la SEC, Eric Watson, une “personne de contrôle non divulguée” de la société, a conduit ce changement de nom de l’entreprise et a informé son ami et courtier, Oliver Barret-Lindsay, du “pivot” qui allait passer de son activité de boissons existante à la technologie blockchain, provoquant une flambée du cours des actions de la société.

Barret-Lindsay a ensuite déclaré à son ami, Gannon Giguiere, qui a réalisé plus de 160 000 $ de bénéfices illégaux, a déclaré la SEC.

Le cours de l’action Long Blockchain a grimpé de plus de 380% en décembre 2017 après que la société a publié un communiqué de presse annonçant son nouveau nom. Richard R. Best, chef du bureau de la SEC à New York, a déclaré dans le communiqué :

“La SEC reste déterminée à empêcher tous les types de conduite frauduleuse en relation avec de prétendues sociétés” crypto “, y compris tirer profit de la négociation d’informations importantes non publiques.”

Long Blockchain était l’une des sociétés à micro-capitalisation qui a capitalisé sur le taureau cryptographique de 2017 en annonçant de nouvelles entreprises commerciales axées sur la cryptographie. Son action a été radiée de la cote par la SEC en février.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.