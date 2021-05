La SEC poursuit cinq personnes pour le programme de prêt BitConnect

Compartir

Une poursuite civile de la Securities and Exchange Commission (SEC) a été déposée contre cinq personnes prétendument impliquées dans la promotion du « programme de prêt » de BitConnect. BitConnect a fermé ses principales opérations de plate-forme de prêt en 2018 après des avertissements réglementaires et des allégations de fraude.

Le procès civil de la SEC

Dans un communiqué de presse publié aujourd’hui sur le site Web de la SEC, l’organisme allègue que les individus ont aidé à promouvoir et à lever plus de 2 milliards de dollars auprès d’investisseurs de détail dans une offre de titres d’actifs numériques non enregistrés. Le procès intenté allègue qu’un réseau de promoteurs, quatre des cinq défendeurs, a offert et vendu des titres dans le cadre du programme de prêt de la plate-forme sans être enregistré en tant que courtier en valeurs mobilières et sans enregistrer les titres auprès de la SEC. Cela comprend une série de vidéos de style “témoignage”, selon le communiqué de presse, téléchargées sur YouTube pour justifier les mérites du programme. Les promoteurs ont reçu des commissions en fonction de leur succès dans la demande de fonds, indique la plainte.

La cinquième personne nommée dans la plainte est accusée d’avoir « aidé et encouragé » l’offre et les ventes non enregistrées, en tant qu’agent de liaison entre BitConnect et les promoteurs, et en tant que représentant de la société lors d’événements et de conférences.

Dans le communiqué de presse, Lara Shalov Mehraban, directrice régionale associée de la SEC de New York, a déclaré que « nous alléguons que ces accusés ont illégalement vendu des titres d’actifs numériques non enregistrés en faisant activement la promotion du programme de prêt BitConnect auprès des investisseurs de détail. Nous chercherons à tenir pour responsables ceux qui profitent illégalement en capitalisant sur l’intérêt du public pour les actifs numériques. »

L’histoire de BitConnect

La plateforme a été initialement lancée en 2016, en parallèle avec BitConnect Coin (BCC); la société a profité du soi-disant « robot de trading » et a offert des rendements élevés aux utilisateurs avec des intérêts calculés quotidiennement. Au cours de l’année suivante, les organismes gouvernementaux britanniques ont demandé à BitConnect de vérifier sa légitimité et, en 2018, les opérations ont commencé à fermer suite à une pression accrue du gouvernement américain.

BitConnect Coin, à son point de négociation élevé à près de 500 $, a immédiatement chuté de plus de 90% après la clôture. Les divisions des valeurs mobilières des États avaient commencé à faire pression juste avant la fermeture, affirmant même que BitConnect était un stratagème de Ponzi et que BitConnect n’était pas enregistré pour vendre des titres dans leurs États respectifs. En quelques semaines, les actifs de BitConnect ont été gelés à la suite d’une ordonnance d’interdiction temporaire.

Ce fut certainement une montée et une chute spectaculaires pour BitConnect. Profitez du passé avec notre article NewsBTC après la fermeture de la plateforme.

$ XRP est le dernier jeton à faire l’objet d’un examen minutieux par la SEC. | Source : XRP-USD sur TradingView.com

Examen par la SEC

Avec l’émergence continue de technologies, de plates-formes et de projets de crypto et de blockchain plus larges, la SEC a été active ces dernières années. En particulier, le XRP de Ripple a été à l’avant-garde de l’enquête de la SEC et il y a des spéculations sur le potentiel de développer un “test d’ondulation” car le test de Howey pourrait être maximisé dans le cadre de l’examen de la SEC. De manière générale, Ripple Labs est considéré par beaucoup comme tout à fait capable de résister à l’examen minutieux de la SEC, et le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a récemment déclaré qu’il est très probable que Ripple Labs devienne public suite à la décision de la SEC. La SEC allègue que Ripple a participé aux efforts de lobbying visant à modifier la perception du public à l’égard du XRP.

Image en vedette de Pixabay, Graphiques de TradingView.com