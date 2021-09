14 sept. 2021 07:44 UTC

| Mis à jour:

14 sept. 2021 à 07:44 UTC

Par Clark

La SEC a pris des mesures contre 3 sociétés détenues par le riche chinois Guo Wengui pour avoir mélangé le rendement de 2 offres de titres non enregistrées.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a inculpé 3 des sociétés du riche chinois Guo Wengui pour une offre initiale de pièces de monnaie (ICO) et une offre publique initiale (IPO) qui ont rapporté environ 487 millions de dollars combinés.

Le moins célèbre Wengui, également appelé Miles Kwok ou Miles Guo, est un homme d’affaires chinois en exil qui réside actuellement à New York. Wengui est connu pour ses opinions politiques discutables et ses liens avec l’ami de Donald Trump, Steve Bannon.

La SEC a soumis une ordonnance d’arrêt et d’abstention le 13 septembre, avec des documents montrant que les sociétés de Guo se sont unies pour payer un règlement avec la SEC dans les quatorze jours.

La SEC a rendu publiques 2 offres de titres non enregistrées des sociétés de Guo, avec les sociétés GTV Media, Saraca Media Group et Voice of Guo Media réalisant une offre initiale entre le 1er avril et juin 2020. Saraca et Voice of Guo, surnommés les « Entités G », conjointement a mené une ICO sur une période similaire.

L’ICO a levé 34 millions de dollars auprès d’investisseurs cherchant à s’exposer aux G-Dollars des entreprises – une monnaie virtuelle que l’établissement prétendait être échangée contre de l’or ou une devise de décret ou pour acheter des marchandises sur la plate-forme en ligne des entités G.

La SEC a constaté que les entités G n’offraient pas aux investisseurs de données relatives à la manière dont sa qualité numérique et sa plate-forme réputées seraient développées, ajoutant :

“Les entités G doivent néanmoins développer ou distribuer les actifs numériques vendus dans le cadre du don de pièces ou d’une plate-forme qui pourrait permettre aux utilisateurs d’interagir avec ou de vendre des actifs numériques.”

Le produit de l’ICO se mélangeait aux fonds collectés dans ses actions de 453 millions de dollars, ce qui imaginait de distribuer 100% des actions de GTV. L’offre initiale non enregistrée a attiré la participation de 5 500 personnes.

Les sociétés se sont unies pour payer 486,6 millions de dollars d’amendes, des intérêts avant jugement de 17,6 millions de dollars et une pénalité civile de 35 millions de dollars combinés.

