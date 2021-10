La SEC prolonge de 45 jours le délai de décision de quatre ETF Bitcoin

Les applications de Bitcoin EFT s’accumulent alors que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis continue d’évaluer ses options. Le régulateur le plus puissant de Wall Street a une fois de plus prolongé le délai pour prendre des décisions sur l’approbation ou non des fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin. La commission a prolongé de 45 jours les délais de quatre candidatures.

La première décision sur une proposition de changement de règle qui permettrait la cotation et la négociation d’ETF Bitcoin a été reportée à novembre.

Nouveaux délais fixés par la SEC

Global X Bitcoin Trust, Valkyrie XBTO Bitcoin Futures Fund, WisdomTree Bitcoin Trust et Kryptoin Bitcoin ETF sont les quatre ETF Bitcoin en attente de la décision de la Commission. L’approbation a été reportée au 21 novembre, au 8 décembre, au 11 décembre et au 24 décembre, respectivement.

“La Commission estime qu’il est approprié de désigner une période plus longue pour prendre des mesures sur le changement de règle proposé afin qu’elle ait suffisamment de temps pour examiner le changement de règle proposé et tout commentaire”, a déclaré la SEC dans un communiqué officiel.

Le 8 septembre, la SEC a publié une déclaration annonçant qu’elle prolongeait sa décision d’approuver le VanEck Bitcoin Trust de 60 jours jusqu’au 14 novembre. Le 28 avril, la SEC avait déclaré que sa décision sur le dépôt de VanEck interviendrait au plus tôt en juin. C’était quelques heures avant une date limite antérieure. Le dépôt de VanEck a lancé l’élan des entreprises vers la demande d’approbations Bitcoin ETF.

Le président de la SEC, Gary Gensler, a pris des mesures agressives pour imposer des restrictions plus strictes sur les crypto-monnaies. Dans une récente interview avec le Washington Post, il a comparé les pièces stables aux jetons de poker. Cependant, il a indiqué qu’il était plus ouvert aux ETF de crypto-monnaie, suggérant que ceux qui adhèrent à des règles strictes pour les fonds communs de placement pourraient offrir une protection aux investisseurs.

Fonds négociés en bourse Bitcoin aux États-Unis

Les gestionnaires de fonds cotés en bourse ont hâte de sauter dans le train du trading de crypto-monnaie. Cependant, ils pourraient attendre plus longtemps que prévu après que les commentaires du président de la Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, ont éteint les espoirs d’une approbation rapide des ETF bitcoins cette année.

Gensler a déjà souligné ses inquiétudes concernant une supervision bâclée, et sa position indique que la commission souhaite imposer des réglementations plus strictes sur les crypto-monnaies avant d’approuver une liste d’applications Bitcoin ETF. Un nombre croissant d’ETF ethereum ont rejoint la liste d’attente des candidatures, après que VanEck et WisdomTree ont soumis leur approbation en mai. La SEC a rejeté certaines demandes précédentes d’ETF bitcoin.

Dans une déclaration du 16 juin, les régulateurs ont déclaré qu’ils prendraient plus de temps pour solliciter les commentaires du public. La SEC a spécifiquement demandé aux investisseurs leur avis sur les ETF Bitcoin.

Début septembre, Fidelity Digital Assets a rencontré les régulateurs en privé pour faire approuver son projet de fonds négocié en bourse Bitcoin. Ils ont fait valoir que le marché des crypto-monnaies est maintenant assez grand pour le soutenir. Le président de la société d’investissement, Tom Jessop, et d’autres dirigeants ont assisté à une réunion virtuelle avec le régulateur le 8 septembre, selon une présentation décrivant la demande des investisseurs pour le produit.

L’organisme de réglementation des valeurs mobilières examine les demandes de plus de 20 sociétés. L’introduction du premier Bitcoin EFT par la SEC devrait augmenter les indicateurs techniques de l’actif avec l’entrée d’investisseurs traditionnels sur le marché.

