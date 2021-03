La Securities and Exchange Commission des États-Unis a annoncé des accusations contre le résident californien James Roland Jones dans le cadre de la toute première mesure d’exécution de la commission visant à cibler la fraude sur les valeurs mobilières sur le darknet.

Selon la plainte du 18 mars, Jones est accusé d’avoir accédé à un forum de délits d’initiés basé sur le darknet à la fin de 2016 pour rechercher des informations importantes non publiques, ou MNPI, sur lesquelles négocier des titres.

Il n’a pas réussi à obtenir de MNPI utile du forum, mais au printemps 2017, Jones aurait commencé à vendre lui-même des conseils sur les actions d’initiés sous le faux prétexte qu’il était au courant de MNPI obtenu à la fois du forum et de sources d’entreprise qu’il prétendait être personnellement affilié. avec. On pense que Jones a reçu environ 27000 dollars de BTC pour les pourboires frauduleux.

On pensait que les conseils de Jones étaient des prédictions générales quant à savoir si une action augmenterait ou diminuerait, Jones vendant parfois des conseils pour le même stock pour aller dans les deux sens à des clients différents. Lorsque les conseils échouaient, Jones offrait un autre conseil gratuitement en échange de critiques positives sur un marché darknet.

Le fraudeur présumé a également commencé à exploiter un pool de placement collectif en 2017, prévoyant d’effectuer des transactions pour le compte d’investisseurs. Cependant, Jones ne négociait pas avec les fonds des investisseurs et rendrait plutôt une petite quantité du capital investi sous forme de prétendus bénéfices pour inciter ses victimes à déposer des fonds supplémentaires.

La SEC accuse Jones d’avoir agi en violation des dispositions anti-fraude de la loi sur les changes et demande la restitution des gains mal acquis plus les intérêts, les sanctions civiles et une injonction permanente.

David Peavler, directeur du bureau régional de Fort Worth de la SEC, a noté que l’agence avait engagé des ressources importantes pour enquêter sur la criminalité sur le dark web, déclarant: