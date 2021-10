Après avoir perdu son argument largement étiré de « documents privilégiés », la SEC est maintenant passée à trois nouveaux mots – « encombrant », « non pertinent » et « double d’utilisation » pour s’attaquer à tous les arguments qui leur sont présentés. La dernière mise à jour du procès XRP a vu le demandeur s’opposer à la réponse du défendeur à la demande d’ordonnance de protection de la SEC dans le différend RFA. La commission a fait valoir que les demandes d’admission du défendeur (« RFA ») sont « trompeuses à plusieurs égards », rétablissant sa position « lourde ».

La SEC répète encore une fois l’argument « lourd »

La SEC a cité les amendements du Comité consultatif de 1970 à la règle 36, notant que le tribunal devrait prononcer une ordonnance de protection appropriée lorsqu’une partie se voit signifier des appels de demandes « volumineux » qui sont « indûment contraignants ».

Le demandeur a en outre soutenu son argument en affirmant qu’un plaideur ne devrait pas signifier des appels de demandes « pour couvrir toutes les questions d’une affaire complexe », conformément à la règle. La SEC a déclaré que quelle que soit la nature complexe, importante ou médiatisée de l’affaire, les défendeurs ne sont pas autorisés à charger le demandeur d’un nombre écrasant d’appels de demandes. La commission a en outre classé les appels de demandes comme « abusifs, déraisonnables et oppressifs ».

«Aucun des cas cités par les défendeurs ne soutient la proposition selon laquelle un tribunal peut refuser une ordonnance de protection simplement parce qu’une affaire est complexe, factuelle, implique une question de politique importante ou a suscité un intérêt public important. Leurs cas sont simplement ceux où un tribunal a jugé que le fardeau de répondre aux appels de demandes était raisonnable dans les circonstances. »

Position des RFA « non pertinentes » et « duplicatas » de la SEC

La SEC s’est opposée à la demande du défendeur concernant la nature essentielle et incontestée des appels de demandes, les qualifiant de malhonnêtes. Le demandeur a fait valoir que les appels de demandes soulèveront des « objections de non-pertinence » car les faits qu’ils cherchent à établir n’établiront aucun moyen de défense viable sur lequel un jugement pour les défendeurs pourrait être fondé. La SEC a noté que les appels de demandes ne sont pas seulement non pertinents, ils sont également contestés et répréhensibles, et qu’il est donc peu probable qu’ils aboutissent à des aveux utiles.

Enfin, la SEC a affirmé que les RFA des défendeurs sont «cumulatifs et redondants», car Ripple a récemment fourni à la SEC des rapports d’experts qui traitent des mêmes problèmes que leurs cinquième et sixième ensembles de RFA. Le demandeur a fait valoir cette position en vertu de la règle 26 (b) (2), qui autorise une ordonnance de protection si les RFA sont déraisonnablement cumulatives et font double emploi avec une autre forme de preuve admissible.

