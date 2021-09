La SEC refuse de fournir des réponses supplémentaires aux interrogations sur le confinement des ondulations

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a demandé au tribunal de ne pas le forcer à offrir d’autres réponses aux interrogations sur le confinement de Ripple. Dans une lettre adressée à la juge Sarah Netburn, l’agence a affirmé que Ripple tentait de vous attirer dans le piège consistant à répondre à des questions sur le statut juridique du Bitcoin (BTC / USD) et de l’Ethereum (ETH / USD). Le régulateur a ajouté qu’il n’avait jamais déposé de poursuites contre BTC ou ETH.

Dans la lettre, la SEC a fait valoir que Ripple a attendu la fin de l’enquête, qui a eu lieu il y a plus de sept semaines, pour l’informer que les réponses qu’elle a soumises étaient erronées. L’agence a ajouté qu’elle avait complété cinq des réponses sur la question après avoir rencontré et discuté avec les accusés. En outre, la SEC affirme avoir demandé à Ripple d’identifier les informations spécifiques dont elle avait besoin.

Cependant, les accusés ont refusé de préciser ce dont ils avaient besoin et ont déposé la requête demandant plus d’informations à l’agence trois heures avant la clôture de la découverte des faits. La SEC a ajouté qu’elle pense avoir répondu de manière substantielle aux interrogatoires en question, conformément aux règles fédérales de procédure civile.

La SEC affirme que ses réponses étaient complètes

En expliquant pourquoi il n’est pas pertinent d’offrir des réponses supplémentaires aux interrogations de Ripple sur le confinement, la SEC a déclaré :

L’argument des défendeurs se résume ici à une plainte selon laquelle ils n’aiment pas les réponses qu’ils ont reçues aux interrogatoires en question, en grande partie parce que l’interprétation de la loi applicable par la SEC et les défendeurs diffère. Mais la SEC n’est pas tenue de répondre aux interrogatoires d’une manière qui adopte la lecture incorrecte de la loi par les défendeurs.

La SEC a poursuivi en soulignant que les réponses qu’elle offrait n’étaient pas plus évasives ou incomplètes que les réponses fournies par Ripple à ses interrogations. En tant que telle, l’agence a demandé au tribunal de rejeter la requête de Ripple pour l’obliger à répondre à des interrogatoires qui identifient sa théorie sur la façon dont le test de Howey peut être appliqué à toutes les transactions effectuées par Brad Garlinghouse et Chris Larsen sur huit ans.

Cette nouvelle intervient alors que l’affaire Ripple et SEC se rapproche de plus en plus de la fin d’une année sans fin claire en vue. Alors que la SEC a déposé une plainte contre Ripple, elle semble avoir perdu l’avantage. Par exemple, le juge Netburn a récemment autorisé la déposition de l’ancien chef de la division de la finance d’entreprise de la SEC, William Hinman, qui a déclaré que l’ETH n’était pas un titre malgré une offre initiale de pièces (ICO) non enregistrée en 2014.

Le poste SEC refuse de fournir d’autres réponses aux interrogations sur le confinement de Ripple apparues en premier sur Invezz.