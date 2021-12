La SEC rejette deux ETF Bitcoin au comptant

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a rejeté deux fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin au comptant, proposés par Valkyrie et Kryptoin.

Selon la SEC, Valkyrie et Kryptoin n’ont pas démontré que leurs propositions étaient conformes aux exigences de l’article 6 (b) (5) de la loi sur le marché boursier.

Plus précisément, selon le document officiel, la SEC a rejeté les ETF Bitcoin au comptant. Citant des problèmes de manipulation de marché similaires, faisant référence à la fois à la cotation et à la négociation d’actions du Valkyrie Bitcoin Fund et de Kryptoin Bitcoin ETF Trust.

Soit dit en passant, ce n’est pas la première fois que Kryptoin est rejeté. En 2019, il n’a pas reçu le signal vert des autorités de régulation.

La SEC a rejeté les demandes de Valkyrie et Kryptoin

En effet, la SEC a de nouveau refusé d’innombrables fois les demandes de fonds négociés en bourse (ETF) au comptant Bitcoin. Cette fois, ce fut le cas avec Valkyrie et Kryptoin, qui ont tous deux été réfutés le 22 décembre.

Après tout, sous le même argument qu’elle a utilisé dans le passé, la SEC a constaté que les fonds Valkyrie et Kryptoin « ne se sont pas avérés cohérents dans la prévention des actes et pratiques frauduleux et manipulateurs ». Ainsi, elle précise que la décision de rejet répond à sa volonté de protéger les investisseurs et l’intérêt public.

« Ils n’ont pas rempli leur obligation de démontrer que la proposition est conforme aux exigences établies dans la loi sur les bourses de 1934, à l’article 6 (b) (5). Aux États-Unis, les règles d’une bourse nationale doivent être conçues à la fois pour empêcher les actes et pratiques frauduleux et manipulateurs, et pour protéger les investisseurs et l’intérêt public. Et en raison d’un prétendu manque de conformité, la Commission doit désapprouver cette proposition.

Opinion de certains analystes

À cet égard, James Seyffart, l’analyste de recherche de Bloomberg ETF, s’est dit un peu surpris par la décision de la SEC, car il ne comprend pas ses motivations.

Fait curieux, James Seyffart a publié sur Twitter une image représentant les derniers fonds Bitcoin que la SEC a rejetés. Valkyrie et Kryptoin étant les derniers à ce jour. D’ailleurs, la publication montre également les prochains sur la liste, qui sont First Trust et Skybridge, puisqu’ils auront leur verdict avant le 22 janvier.

De même, l’analyste principal d’ETF Eric Balchunas a déclaré : « Juste à temps pour gâcher votre Noël. Il pourrait y avoir plus à venir. Le fait que la SEC désapprouve plus vite que nécessaire… nous étions optimistes quant à l’avenir, mais nous ne sommes pas confiants quant à une approbation en 2022.

Certains rejets d’ETF

Pour rappel, en novembre, la SEC a rejeté une demande d’ETF Bitcoin au comptant, soumise par la société d’investissement VanEck. Cela a été suivi par la désapprobation de la demande de WisdomTree début décembre.

En fait, la semaine dernière, la SEC a retardé les décisions sur les ETF Bitcoin, proposés par Bitwise et Grayscale, de 45 jours supplémentaires.

En particulier, la SEC doit statuer sur l’ETF Skybridge Bitcoin d’Anthony Scaramucci avant le 22 janvier. Et la décision sur l’application Wise Origin Bitcoin Trust de Fidelity est prévue pour le 27 janvier.

En guise de clôture, la dernière décision de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis signifie que le marché ne verra pas d’ETF Bitcoin au comptant pour cette année.

Je dis au revoir avec cette phrase de Ray Bradbury : « Vous devez savoir comment accepter le rejet et comment rejeter l’acceptation. »

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport