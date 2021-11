La SEC rejette l’ETF Bitcoin Spot VanEck alors que le prix de la BTC tombe en dessous de 63 000 $

La Securities and Exchange Commission des États-Unis, ou SEC, a officiellement désapprouvé le fonds négocié en bourse Bitcoin du gestionnaire d’actifs VanEck des mois après que la société a soumis sa demande.

Selon un dossier déposé vendredi, la SEC a rejeté une proposition de modification des règles du Cboe BZX Exchange visant à coter et à échanger des actions du Bitcoin (BTC) Trust de VanEck. Plus précisément, la SEC a déclaré que tout changement de règle en faveur de l’approbation de l’ETF ne serait pas « conçu pour empêcher les actes et pratiques frauduleux et manipulateurs » ou « protéger les investisseurs et l’intérêt public ».

« La Commission conclut que BZX n’a ​​pas rempli son obligation en vertu de l’Exchange Act et des règles de pratique de la Commission de démontrer que sa proposition est conforme aux exigences de l’Exchange Act Section », a déclaré la SEC, ajoutant :

« Il est essentiel qu’une bourse cotant un produit dérivé conclue un accord d’échange de surveillance avec les marchés qui négocient les actifs sous-jacents afin que la bourse cotée ait la capacité d’obtenir les informations nécessaires pour détecter, enquêter et dissuader les fraudes et les manipulations de marché. ainsi que des violations des règles de bourse et des lois et règles fédérales applicables en matière de valeurs mobilières ».

L’organisme de réglementation disposait d’un délai maximum de 240 jours pour approuver ou refuser l’offre après sa publication au Federal Register le 19 mars, donnant à la SEC jusqu’au 14 novembre pour prendre une décision après les prolongations des 28 avril et 8 septembre. Expertos de la industria, incluidos El analista senior de ETF de Bloomberg, Eric Balchunas, dijo que era muy poco probable que la SEC aprobara el fondo VanEck dado su historial de denegar ofertas de firmas de inversión con exposición a las criptomonedas, una predicción que finalmente ça a eu lieu.

« [La SEC] il corrige l’incohérence de ne pas considérer CME comme un marché réglementé de taille sig dans le refus au comptant, mais approuve ensuite les ETF à terme », a déclaré Balchunas. « C’est un bon point, mais la SEC s’en moque. Ne pas l’avoir. Fondamentalement, la logique et la raison l’emportent sur la légalité technique. »

Bien que le rejet puisse être un coup dur pour de nombreux investisseurs, la SEC a déjà approuvé les ETF liés aux contrats à terme Bitcoin. En octobre, les actions du gestionnaire d’actifs numériques Valkyrie’s et de l’ETF de stratégie ProShares BTC ont été lancées sur les bourses américaines. Depuis lors, l’ETF ProShares a atteint le top 2% de tous les ETF en termes de volume total de transactions : actions négociées le 10 novembre.

Connexe : Le Un rapport suggère que BlackRock « n’a pas de plan actuel » pour lancer un ETF crypto à l’approche de la date limite de l’offre VanEck

L’impact sur le prix du Bitcoin a fait chuter brièvement l’actif crypto à 62 300 $ avant de revenir à plus de 63 000 $. Le prix marque une baisse de 9,7% depuis que Bitcoin a atteint un nouveau record historique de 69 000 $ le 10 novembre.