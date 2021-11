La SEC rejette l’ETF VanEck Spot Bitcoin, mais son ETF à terme arrive enfin la semaine prochaine

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a rejeté les changements de règles qui auraient permis la cotation et la négociation du fonds négocié en bourse (ETF) VanEck Bitcoin.

En mars, le Cboe BZX Exchange a déposé une proposition de modification des règles pour coter et échanger des actions de Bitcoin Trust, mais la SEC a de nouveau rejeté l’ETF soutenu physiquement après avoir retardé à deux reprises la décision sur la demande.

Cette fois, le régulateur a réitéré sa préoccupation de longue date selon laquelle un produit basé sur le prix au comptant du Bitcoin pourrait enfreindre les règles sur les valeurs mobilières car le marché est trop sujet aux abus. La SEC, dans son ordonnance, a déclaré :

« La Commission applique la même norme que celle utilisée dans ses ordonnances compte tenu des propositions précédentes visant à répertorier les fiducies de produits de base basées sur le bitcoin et les reçus émis par la fiducie basé sur le bitcoin – qu’elle doit être conçue pour empêcher les actes et pratiques frauduleux et manipulatoires » « La Commission conclut que BZX n’a ​​pas rempli sa charge. »

Pendant ce temps, l’agence a laissé les ETF Bitcoin futurs commencer à négocier le mois dernier.

Selon le document, la SEC pense que les acteurs pourraient manipuler le marché au comptant du Bitcoin sans affecter les prix des contrats à terme CME Bitcoin, ce qui n’a pas de sens pour l’industrie de la cryptographie et les experts de l’ETF.

«Étant donné que la SEC a déjà approuvé un ETF bitcoin à terme, nous sommes convaincus qu’elle devrait également approuver un ETF au comptant. Nous encourageons la SEC à accorder au bitcoin le traitement juste et égal qu’il mérite, et espérons que les futures propositions de l’ETF seront dûment prises en considération », a écrit la Blockchain Association sur Twitter, montrant son profond désaccord avec la décision de la SEC.

2/ VanEck a proposé un ETF qui détiendrait du bitcoin réel plutôt que des contrats à terme coûteux qui suivent le prix du bitcoin. La plupart des experts estiment que ce type de produit est meilleur pour les investisseurs que les FNB à terme déjà approuvés, car il est moins complexe et entraîne moins de coûts. – Association Blockchain (@BlockchainAssn) 12 novembre 2021

Deux ETF à terme bitcoin, le ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) et le Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (BTF), ont commencé à être négociés fin octobre et ont entraîné une remontée du prix de la principale crypto-monnaie.

Alors que sa proposition d’un ETF Bitcoin spot a été rejetée, VanEck a fixé une date pour lancer son propre ETF Bitcoin basé sur des contrats à terme. L’ETF (XBTF) devrait être lancé la semaine prochaine le 16 novembre sur Cboe Global Markets.

À un ratio de dépenses de 0,65%, XBTF sous-cote les 0,95% facturés par les autres ETF à terme bitcoin. Le fonds est géré activement et se réserve le droit d’investir dans des sociétés liées au bitcoin étroitement liées au prix des contrats à terme sur le bitcoin.

VanEck est initialement éligible au lancement depuis le 23 octobre, mais l’émetteur a retardé le lancement.

BITO a connu une attraction massive en amassant 1 milliard de dollars d’actifs au cours de ses deux premiers jours de négociation. Pendant ce temps, après BITO, la demande pour BTF était beaucoup moins dramatique car il ne dispose que de 63 millions de dollars d’actifs sous gestion.

Bitcoin/USD BTCUSD

64 624,8310$1 292,502,00 %

Volume 31,49 bVariation 1 292,50 $Ouverture 64 624,8310$ Circulation 18,87 mMarket Cap 1,22 t

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.