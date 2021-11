La SEC rejette officiellement la demande d’ETF Bitcoin soumise par VanEck

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Après deux retards et d’autres candidatures précédemment rejetées, VanEck constate à nouveau que sa candidature pour un ETF basé sur Bitcoin a échoué, précisément parce qu’elle ne présente pas de garanties contre la volatilité et la manipulation du marché.

Après plusieurs retards et beaucoup d’incertitudes à ce sujet, la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a finalement rendu un verdict sur la demande de création d’un fonds négocié en bourse (ETF) basé sur Bitcoin, qu’elle a rejetée pour non-respect de la garanties demandées par l’organisme de protection des utilisateurs.

Cela a été révélé par la SEC dans une déclaration officielle publiée aujourd’hui, dans laquelle elle a officiellement rejeté la proposition de VanEck de créer un ETF basé sur Bitcoin, qui serait négocié via le CBOE BZX Exchange et serait disponible pour tous les investisseurs dûment accrédités.

Concernant cette décision, le communiqué publié par la SEC se lit comme suit :

«La Commission conclut que BZX n’a ​​pas rempli ses responsabilités en vertu de la loi sur les bourses et des règles de pratique… pour démontrer que sa proposition est conforme aux exigences de la section de la loi sur les bourses… dans un accord d’échange de surveillance avec les marchés qui négocient les actifs sous-jacents, afin que la bourse cotée ait la capacité d’obtenir les informations nécessaires pour détecter, enquêter et dissuader à la fois la fraude et la manipulation de marché … ainsi que les violations des règles de bourse et fédérales lois/règles applicables en matière de valeurs mobilières ».