La SEC rejette un autre ETF Bitcoin Spot, Binance annonce un nouveau système pour retirer le BNB de la circulation

Avant les vacances d’hiver, le marché de la crypto a du mal à maintenir ses gains.

Alors que beaucoup s’attendent à ce que le week-end limité en liquidités fasse augmenter les prix de la crypto en fin d’année, pour l’instant, le marché est bloqué. Le Bitcoin est retombé sous les 49 000 $ et l’Ether en dessous de 4 000 $. BTC -0,24% Bitcoin / USD BTCUSD 48 943,52 $



BTC -0,24% Bitcoin / USD BTCUSD 48 943,52 $

-117,46 $ -0,24 % Volume 23,57 b Variation -117,46 $ Ouvert 48 943,52 $ Circulation 18,91 m Capitalisation boursière 925,47 b



ETH -1,22% Ethereum / USD ETHUSD 3 967,53 $

-48,40 $ -1,22% Volume 14,24 b Variation -48,40 $ Ouvert 3 967,53 $ Circulation 118,86 m Capitalisation boursière 471,58 b

« Tous ceux qui voulaient réduire leurs risques pour les vacances l’ont déjà fait. La Chine a forcé la fin des ventes dans 1 semaine. C’est Noel. Les volumes de vacances sont faibles, mais les prix montent en flèche en tant que pompes OI à côté court. Lorsque tous les vendeurs ont fini de vendre, dans quel sens évolue le prix ? » a commenté Charles Edwards de Capriole Investments.

Accepter Les conditions pour la compression gamma sont puissantes Je n’ai pas possédé autant de btc topside depuis le quatrième trimestre 2020 https://t.co/McT2d0waAf – Zhu Su (@zhusu) 22 décembre 2021

Cette semaine, la proposition de la société d’investissement Kryptoin pour un fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin au comptant a été rejetée par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Dans une lettre mercredi, la SEC a annoncé son rejet, huit mois après que l’agence a commencé à évaluer la demande. Le mois dernier, la SEC a rejeté la demande de VanEck pour un ETF Bitcoin au comptant. Il a reporté la décision sur l’ETF bitcoin soutenu physiquement de Bitwise et la conversion de Bitcoin Trust (GBTC) de Grayscale en ETF.

Cependant, cela n’était pas inattendu, car le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré à plusieurs reprises qu’il préférait l’ETF à terme Bitcoin à celui qui détient directement Bitcoin.

Les premiers ETF à terme bitcoin, le ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), ont commencé à être négociés en octobre. Après cela, deux autres ETF Valkyrie Bitcoin Strategy (BTF) et VanEck Bitcoin Target ETF (XBTF) ont été lancés.

« L’ETF Bitcoin Futures qui a été lancé cette année a été largement considéré comme peu adapté au commerce de détail étant donné les coûts élevés liés au renouvellement des contrats qui s’élèvent à environ 5 à 10 % », a déclaré Vijay Ayyar, vice-président de l’échange crypto Luno. « Des pressions/des preuves croissantes… indiquent qu’un ETF Bitcoin Spot sera approuvé en 2022, principalement parce que le marché est maintenant suffisamment grand et mature pour en supporter un. »

Lorsque #BTC fait un pas, c’est cool de regarder Supply in Profit pour voir combien de détenteurs existent dans une zone donnée. Étonnamment, plus de 5% de l’offre totale (1,03 million de BTC) vit dans une fourchette infime entre 46,7 000 $ et 48,9 000 $. Va pour montrer combien d’action a eu lieu dans cette gamme en 2021. pic.twitter.com/ztPP6VDZC2 – TXMC (@TXMCtrades) 22 décembre 2021

Pendant ce temps, la capitalisation boursière totale de la crypto se maintient toujours au-dessus de 2,4 billions de dollars.

Au milieu de la léthargie en cours, le principal échange cryptographique BNB natif de Binance se négocie autour de 530 $, en baisse de 22,6% par rapport à son succès ATH en mai. Ceci malgré le fait que Binance ait terminé sa 17e combustion de 1,335 million de BNB. BNB -2,02% Binance Coin / USD BNBUSD 532,10 $



BNB -2,02% Binance Coin / USD BNBUSD 532,10 $

-10,75 $ -2,02 % Volume 1,6 b Variation -10,75 $ Ouvert 532,10 $ Circulation 166,8 m Capitalisation boursière 88,75 b

Binance a également annoncé qu’elle utiliserait désormais un nouveau système pour retirer les BNB de la circulation afin de mieux refléter leur utilisation dans l’écosystème Binance Smart Chain (BSC). BSC, introduit en avril 2020, a actuellement 16,7 milliards de dollars de valeur totale bloquée (TVL), contre 31,7 milliards de dollars en mai.

Le nouveau système est surnommé Auto-Burn, et en vertu de celui-ci, la combustion de BNB sera indépendante des revenus générés sur le Binance CEX ; au lieu de cela, il sera automatiquement ajusté en fonction du prix du BNB et de la dynamique de l’offre et de la demande du jeton en fonction des informations sur la chaîne. Ce nouveau système, selon la bourse, offrira une plus grande transparence, autonomie et prévisibilité.

BNB Auto-Burn sera arrêté une fois que la circulation totale de BNB tombera en dessous de 100 millions. L’offre en circulation de BNB est actuellement de 168 millions.

