La SEC remporte une victoire mineure contre Ripple alors que le tribunal rejette la requête sur l’historique des transactions des employés

Les combats juridiques en cours entre la société de blockchain Ripple Labs et la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis ont vu les deux parties marquer des points décisifs.

Le dernier gagnant est le régulateur fédéral qui a esquivé une balle car la demande de la société de paiement transfrontalier concernant les données de ses employés a été refusée.

Mouvement d’ondulation refusé

Dans une transcription fédérale, le juge fédéral présidant l’affaire SEC contre Ripple et les défendeurs, Sarah Netburn, a rejeté une requête déposée par la société de logiciels. La requête déposée le 27 août demandait au tribunal de demander à la SEC de présenter les activités de trading de crypto de ses employés pour voir s’ils détenaient ou vendaient le XRP de Ripple pendant la période en surbrillance.

Comme indiqué dans la transcription, les défendeurs ont fait cette tentative dans le but de mettre en évidence le flou réglementaire de la SEC concernant le XRP et de montrer que l’agence gouvernementale ne considérait le XRP comme une «sécurité» qu’à la suite de son procès en décembre 2020. Cela nuirait au dossier de la SEC contre la société de paiement numérique et confirmerait sa détermination que XRP n’est pas une sécurité.

Cependant, le juge Netburn a noté que la requête avait été rejetée pour un certain nombre de chefs d’accusation.

Selon elle, le processus de décision de précontrôle ne montre pas que le conseiller en éthique de la SEC a déterminé qu’une opération particulière est conforme aux lois sur les valeurs mobilières stipulées. Cela signifie que le conseiller en éthique n’a expressément pris aucune disposition au cours de ladite période qui était pertinente pour la légalité de XRP.

Un autre argument clé qu’elle a soulevé était que le tribunal n’était pas légalement autorisé à faire droit à la demande de Ripple. Cela est dû à la règle fédérale qui protège les droits à la vie privée des employés de l’agence de l’examen public. Le document clarifié,

“En ce qui concerne les certifications annuelles recherchées par les défendeurs, le Congrès a présumément interdit la divulgation de ces informations financières par le biais des lois et règlements fédéraux sur la confidentialité afin de préserver la confidentialité des employés du gouvernement.”

La SEC est toujours obligée de répondre aux demandes du défendeur

La bataille juridique de la SEC dure depuis des mois maintenant avec Ripple et ses co-accusés Brad Garlinghouse (PDG) et Chris Larsen (président) refusant de reculer. Les perspectives d’un règlement s’amenuisant à chaque comparution devant le tribunal, les deux parties en conflit cherchent à obtenir une décision positive sur leur position.

Ripple a démenti les accusations de la SEC, notant qu’il n’avait rapproché aucun titre connu via le trading XRP. La SEC pense autrement.

Pendant ce temps, la récente victoire de la SEC n’est pas sans piège. Dans ses remarques de clôture, le juge Netburn a souligné que le régulateur fédéral n’a pas coopéré avec les défendeurs dans la phase de découverte.

Dans la transcription, la SEC a noté qu’elle avait placé XRP sur une “liste de surveillance” en 2018, les employés de la SEC étant interdits de négocier l’actif l’année suivante. Ripple a noté que l’agence gouvernementale a refusé de produire des documents reflétant cela.

Le juge Netburn a demandé à l’agence de produire les documents nécessaires pour que ses employés ne puissent plus échanger l’actif.

