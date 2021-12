La SEC reporte sa décision sur les ETF Bitcoin Spot en niveaux de gris et bitwise à début février

La Securities and Securities Exchange Commission (SEC) des États-Unis continue de retarder la négociation du fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin adossé physiquement.

Plus tôt ce mois-ci, la SEC a rejeté la demande de WisdomTree pour un ETF Bitcoin au comptant après l’avoir retardée en juin. Il y a une semaine, le gestionnaire d’actifs a modifié son dossier avec une « protection importante » pour les investisseurs.

Cette semaine, la SEC a reporté deux propositions d’ETF Bitcoin : Bitwise Bitcoin ETP Trust et la conversion de Grayscale Bitcoin Trust en Bitcoin ETF aux 1er et 6 février 2022, respectivement.

« La Commission estime qu’il est approprié de désigner une période plus longue pour prendre des mesures sur le changement de règle proposé afin qu’elle ait suffisamment de temps pour examiner le changement de règle proposé et les commentaires reçus », a déclaré le régulateur dans son communiqué.

À la mi-octobre, le gestionnaire d’actifs Bitwise a déposé un ETF Bitcoin au comptant qui offrirait une exposition au « BTC réel » plutôt qu’une exposition indirecte via les contrats à terme Bitcoin. Bitwise a également déposé une demande basée sur les contrats à terme Bitcoin, mais l’a abandonnée en novembre.

En octobre, l’ETF Proshares Bitcoin Strategy (BITO) est devenu le premier ETF Bitcoin basé sur des contrats à terme à faire ses débuts. L’avantage du premier arrivé lui a permis d’amasser plus d’un milliard de dollars d’actifs. Deux autres ETF à terme Bitcoin ont depuis commencé à être négociés, mais ils ne parviennent à attirer qu’une fraction des fonds de BITO.

Pendant ce temps, le plus grand gestionnaire d’actifs numériques au monde, Grayscale, a déposé une demande le 19 octobre pour convertir son produit phare Bitcoin Trust détenant 30,8 milliards de dollars d’actifs en un ETF.

Comme nous l’avons signalé cette semaine, Coinbase a également envoyé une lettre à la SEC dans laquelle il a exhorté le régulateur à approuver la demande de Grayscale, affirmant que traiter les ETP Bitcoin au comptant différemment des ETP basés sur des contrats à terme peut « saper la confiance » dans l’agence.

