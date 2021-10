La SEC repousse les dates limites de quatre applications Bitcoin ETF à plus tard cette année

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis repousse la date limite pour se prononcer sur quatre demandes de fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin (BTC) actuellement en attente d’approbation.

Le régulateur dit qu’il a besoin de plus de temps pour examiner une proposition de changement de règle qui permettra au Nasdaq Stock Market de coter et de négocier des actions des FNB Global X, Kryptoin, Valkyrie et WisdomTree Bitcoin.

« La Commission estime qu’il est approprié de désigner un délai plus long pour prendre des mesures concernant le changement de règle proposé afin qu’elle ait suffisamment de temps pour examiner le changement de règle proposé et tout commentaire. »

Les décisions de la SEC sur les ETF Valkyrie, Global X, WisdomTree et Kryptoin sont désormais attendues respectivement le 8 décembre, le 21 novembre, le 11 décembre et le 24 décembre. L’ETF Valkryie est le seul dans lequel sa performance est liée au marché à terme Bitcoin plutôt que directement à BTC.

Le retard intervient après que le président de la SEC, Gary Gensler, a signalé un soutien potentiel pour un ETF Bitcoin basé sur des contrats à terme.

“[Regarding] véhicules d’investissement offrant une exposition aux actifs cryptographiques, plus tôt cette année, un certain nombre de fonds communs de placement à capital variable ont été lancés qui ont investi dans le Bitcoin négocié par le Chicago Mercantile Exchange (CME) [BTC] futurs.

Par la suite, nous avons commencé à voir des dépôts en vertu de la Loi sur les sociétés d’investissement en ce qui concerne les fonds négociés en bourse cherchant à investir dans des contrats à terme Bitcoin négociés par CME.

Lorsqu’elle est combinée avec les autres lois fédérales sur les valeurs mobilières, la loi ’40 offre des protections importantes aux investisseurs pour les fonds communs de placement et les FNB. J’attends avec impatience l’examen par le personnel de ces dossiers.

Image en vedette : Shutterstock/Barandash Karandashich

