Juridique & Réglementaire

La SEC se vante de la première accusation contre le projet de fraude DeFi, qui n’est pas vraiment décentralisé

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé le prêteur DeFi Money Market d’avoir levé 30 millions de dollars grâce à des offres frauduleuses dans ce qu’elle dit être la « première » de l’agence impliquant des titres utilisant la technologie DeFi.

Cependant, comme le précise la commissaire de la SEC, Hester Peirce, il s’agissait d’une “mesure d’exécution contre un projet DINO (décentralisé en nom seulement)”.

Selon le communiqué de presse de la SEC, la SEC a inculpé deux hommes de Floride, Gregory Keough et Derek Acre, et leur société des îles Caïmans Blockchain Credit Partners pour avoir vendu des titres non enregistrés pour plus de 30 millions de dollars via DeFi Money Market de février 2020 à février 2021.

Les jetons proposés et vendus en tant que contrats d’investissement ont enfreint la Securities Act, a déclaré la SEC.

L’agence a déclaré avoir utilisé des contrats intelligents pour vendre deux types de jetons numériques – l’un était des mTokens, sur lesquels ils payaient 6,25% d’intérêt, et l’autre était le jeton de gouvernance DMG.

En offrant et en vendant ces jetons, Keough et Acre ont induit les investisseurs en erreur sur les opérations et la rentabilité de leur entreprise DeFi Money Market, a-t-il déclaré.

La SEC a déclaré que les exploitants de l’entreprise prévoyaient de payer les intérêts et les bénéfices à leurs investisseurs en utilisant leurs actifs pour acheter des actifs « du monde réel » qui génèrent des revenus comme des prêts automobiles qui appartenaient à une autre société des intimés mais n’ont jamais été acquis par DeFi. Marché monétaire.

Les intimés ont en fait utilisé des fonds personnels et des fonds de l’autre société qu’ils contrôlaient pour effectuer des paiements de principal et d’intérêts pour les rachats de mToken. Mais DeFi Money Market n’a pas pu fonctionner comme promis en raison de la volatilité de la cryptographie, ce qui la rend insuffisante pour couvrir l’appréciation du capital des investisseurs et n’a jamais informé leurs investisseurs de la même chose.

“L’étiquetage de l’offre comme décentralisé et des titres comme jetons de gouvernance ne nous a pas empêchés de garantir que DeFi Money Market était immédiatement fermé et que les investisseurs étaient remboursés”, a déclaré Daniel Michael, chef de l’unité des instruments financiers complexes de la division de l’application de la SEC. .

Les intimés ont accepté une ordonnance de cesser et de s’abstenir et payer des pénalités de 125 000 $ chacun sans admettre ou nier les conclusions.

“Il s’agit presque certainement de la première action de la SEC qui considère que les ” jetons de gouvernance ” sont en soi des valeurs mobilières “, a déclaré Gabriel Shapiro, avocat général de Delphi Labs, qui a noté que la SEC considère que les APY / APR sont des ” promesses ” et ” élargissent maintenant son approche pour englober également les jetons en tant que titres de créance pour DeFi ».

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.