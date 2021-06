La SEC thaïlandaise vise le financement décentralisé (DeFi) et rédige un nouveau règlement

La Securities and Exchange Commission (SEC) de Thaïlande est sur le point de rédiger une nouvelle réglementation concernant les projets de financement décentralisé (DeFi).

Selon les rapports du poste de Bangkok, les plates-formes DeFi pourraient bientôt nécessiter une licence pour fonctionner en Thaïlande.

Selon la déclaration de la SEC, le nouveau règlement ciblerait les protocoles DeFi qui émettent des jetons. La déclaration se lit,

«L’émission de jetons numériques doit être autorisée et supervisée par la Securities and Exchange Commission, et l’émetteur est tenu de divulguer des informations et d’offrir les pièces via les portails de jetons autorisés en vertu du décret sur les actifs numériques.»