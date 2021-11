La SEC « va à l’encontre de sa mission principale » en n’approuvant pas un ETF Bitcoin Spot, selon les législateurs américains

Fonds négocié en bourse ETF

La SEC « va à l’encontre de sa mission principale » en n’approuvant pas un ETF Bitcoin Spot, déclare les législateurs américains Soto & Emmer

AnTy4 novembre 2021

Un ETF Bitcoin adossé physiquement offre intrinsèquement plus de protection aux investisseurs que l’ETF Bitcoin Futures, ont déclaré les représentants Darren Soto et Tom Emmer.

Les représentants américains Darren Soto et Tom Emmer demandent maintenant à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et à son président Gary Gensler d’approuver un fonds négocié en bourse Bitcoin au comptant.

Alors que le premier ETF Bitcoin Futures aux États-Unis a commencé à être négocié le mois dernier, un fonds adossé physiquement ne semble pas plus proche de la réalité.

Dans une lettre publiée mercredi, Emmer et Soto ont demandé à la SEC pourquoi ils n’avaient pas ouvert la voie au fonds qui détenait directement le crypto-actif alors qu’ils sont « à l’aise » autorisant la négociation de l’ETF sur la base de contrats dérivés, ce qui est beaucoup plus volatil qu’un ETF au comptant Bitcoin et impose des frais nettement plus élevés aux investisseurs.

« Les ETF Bitcoin spot sont basés directement sur l’actif, ce qui offre intrinsèquement plus de protection aux investisseurs. »

Emmer et Soto, qui sont tous deux des défenseurs de la cryptographie et ont rédigé une législation qui clarifierait la portée de la réglementation autour de la technologie aux États-Unis, ont ajouté qu’en approuvant les futurs ETF à négocier, la SEC a « vraisemblablement » changé son point de vue sur le sous-jacent. marché spot Bitcoin car les contrats à terme Bitcoin sont, par définition, un dérivé du marché spot Bitcoin sous-jacent.

Prenez un exemple d’or

La SEC a précédemment cité des inquiétudes concernant le potentiel perçu de fraude et de manipulation sur les marchés du Bitcoin comme raison de ne pas approuver un ETF au comptant.

Gensler a qualifié la crypto de « Wild West » et a déclaré que, comme la plupart des actifs cryptographiques ne relèvent pas d’une mission de protection des investisseurs, les investisseurs ne sont pas protégés contre la fraude et la manipulation comme ils le sont sur les marchés boursiers ou obligataires qu’ils supervisent.

Dans le même temps, la lettre donnait l’exemple du SPDR Gold Trust (GLD) au comptant pour les ETF au comptant qui se sont avérés plus efficaces et sont fortement préférés par les investisseurs.

Alors que les investisseurs sont autorisés à s’exposer à l’or par le biais du SPDR Gold Trust (GLD) au comptant et du fonds à terme Invesco DB Gold Fund (DGL), au cours de ses 15 années de négociation sur les marchés publics américains, GLD est devenu le plus grand de tous les FNB de matières premières en détenant 55,5 milliards de dollars d’actifs, contre seulement 50,4 millions de dollars par DGL. Cela aussi, sans rencontrer de problèmes importants de protection des investisseurs.

SEC en mesure d’approuver

De plus, en l’absence d’un ETF spot, de nombreux véhicules d’investissement Bitcoin spot ont été proposés, qui ont amassé plus de 40 milliards de dollars d’actifs sous gestion et sont détenus par des centaines de milliers d’investisseurs à travers le pays.

Certains de ces produits se sont volontairement enregistrés auprès de la SEC pour se soumettre aux mêmes normes de reporting que les ETF, peut-on lire dans ce dernier. Mais comme ces produits ne peuvent pas s’enregistrer en tant qu’ETF, ces produits se négocient avec des remises importantes.

« Autoriser les FNB à terme tout en continuant à refuser les FNB au comptant perpétuerait davantage ces remises et irait clairement à l’encontre de la mission principale de la SEC de protéger les investisseurs. »

Grayscale est un fonds à capital fixe dont le Bitcoin Trust (GBTC) a 40,62 milliards de dollars d’actifs sous gestion et a déposé une demande de conversion en ETF. Cette semaine, la SEC a donné le coup d’envoi en sollicitant des commentaires sur la proposition.

« La SEC est en mesure d’approuver les ETF à terme Bitcoin, comme en témoigne la négociation de ces produits, elle devrait donc également être en mesure d’approuver les ETF au comptant Bitcoin. »

