La SEC va introduire des ETF à terme Bitcoin sur le marché américain ?

La SEC montre des indications de réchauffement enfin aux ETF Bitcoin connectés aux contrats à terme. Les prix du Bitcoin et de l’Ethereum montent en flèche après un rapport sur cette possibilité.

Selon un rapport publié par Bloomberg le 15 octobre, la Securities and Exchange Commission des États-Unis pourrait être prête à autoriser les ETF à terme Bitcoin. Dès le début de la semaine prochaine, l’autorité de régulation pourrait faire la lumière sur le sujet. La nouvelle intervient après plusieurs indications de la SEC pour s’aventurer dans les possibilités entourant les futurs contrats BTC ETF.

Cette étape est un excellent coup de pouce aux prix du Bitcoin, compte tenu de la réticence passée de la commission à le faire. Les passionnés de crypto y voient une étape importante dans la progression de l’adoption de la crypto. Il est crucial de comprendre que la SEC n’approuve pas les ETF Bitcoin mais les ETF à terme BTC.

Deux sociétés d’investissement, ProShares et Invesco, ont demandé à s’engager dans des contrats à terme, qui sont leur domaine d’expertise. Selon des sources anonymes, la SEC s’arrêtera probablement d’inhiber ce processus à l’approche des échéances.

Tout de même, cette victoire montre un réchauffement de la commission aux crypto-monnaies, un tremplin très attendu pour son adoption. En outre, cela donne aux meilleurs investisseurs l’espoir d’ouvrir davantage de passerelles avec l’aide de la SEC.

Les prix du Bitcoin flambent après l’annonce

Selon les récents graphiques BTC, la pièce a connu une augmentation de 2,5% depuis que la SEC a annoncé sa décision. Il a placé la pièce du roi à plus de 57 000 $, approchant de son sommet historique de 64 000 $ plus tôt dans l’année. Au moment d’écrire ces lignes, BTC se négocie à 60 196,81 $, en hausse de plus de 5% aujourd’hui. Le boom n’a pas affecté la principale crypto-monnaie car Ethereum a emboîté le pas avec environ 4% aujourd’hui.

Malgré l’absence d’une déclaration claire de la SEC sur la question, les indicateurs de marché donnent aux investisseurs l’espoir de plus à venir. La communauté crypto espère une augmentation plus remarquable si la SEC respecte les attentes actuelles.

Les spéculations antérieures de la SEC étant contre la crypto

Le régulateur de crypto a fait l’objet de nombreuses critiques pour ses actions contre les sociétés de crypto. Cependant, la nomination par le président Joe Biden de Gary Gensler en tant que président de la SEC a montré que sa gouvernance aurait un impact positif sur le secteur de la cryptographie. En outre, la décision de la commission d’autoriser les banques à gérer les transactions cryptographiques a indiqué un avenir radieux pour la communauté cryptographique.

Néanmoins, les passionnés de crypto pensent que la SEC pourrait faire mieux pour soutenir le secteur en pleine croissance. Son implication dans plusieurs affaires judiciaires avec des bourses comme Poloniex a été une raison suffisante pour le scepticisme de sa réglementation. Un autre incident notable est ses menaces contre les principaux échanges cryptographiques Coinbase, introduisant un intérêt accru pour les détenteurs d’actifs cryptographiques.

Notamment, la commissaire de la SEC, Hester Pierce, a été la voix soutenant les projets de cryptographie à ce jour. De plus, elle a constamment souligné le manque de réglementation claire concernant la cryptographie. Dans l’une de ses annonces, elle a déclaré que la prochaine étape pour assurer un environnement cryptographique bien réglementé exigerait que la commission intensifie de son côté.