La SEC va sévir contre les entreprises privées et augmenter les exigences de divulgation

La Securities and Exchange Commission (SEC) prévoit de sévir contre les entreprises privées, les forçant à divulguer plus fréquemment leurs états financiers et leurs opérations, a rapporté le Wall Street Journal.

Les régulateurs sont de plus en plus préoccupés par le manque de surveillance concernant la collecte de fonds privée pour les entreprises, a rapporté le WSJ. Le marché de l’investissement privé est devenu un moyen populaire pour les entreprises de lever des fonds sans subir le contrôle réglementaire requis pour les échanges publics.

« Quand ce sont de grandes entreprises, elles peuvent avoir un impact énorme sur la vie de milliers de personnes sans aucune visibilité pour les investisseurs, les employés et leurs syndicats, les régulateurs ou le public », a déclaré la commissaire de la SEC Allison Lee au WSJ. « Je ne suis pas intéressé à forcer les moyennes et petites entreprises à se soumettre au régime de déclaration. »

Les régulateurs envisagent également de rendre plus difficile l’accès des investisseurs aux marchés privés et d’augmenter les informations que les entreprises non publiques doivent fournir à la SEC, a rapporté le WSJ.

Les nouvelles réglementations sont susceptibles de recevoir un recul de la Silicon Valley et des secteurs des infrastructures pétrolières et gazières qui reçoivent des financements massifs du marché privé, selon le WSJ.

