La SEC vise à faire en sorte que XRP saute le taureau avec un appel d’extension de découverte d’experts

La dernière mise à jour du procès XRP a vu la SEC déposer une lettre demandant à la Cour de prolonger la date limite du rapport de réfutation d’expert au 12 novembre 2021 et la date limite de découverte d’experts au 14 janvier 2022, à partir de l’ancienne date du 12 novembre 2021. Le demandeur a noté que la prolongation allouera aux deux parties suffisamment de temps pour préparer des rapports de réfutation et déposer un minimum de 14 témoins experts.

Tout en consentant à la prolongation de la date limite du rapport de réfutation jusqu’au 12 novembre, Ripple s’oppose à la date limite de dépôt du 14 janvier pour éviter que l’affaire ne s’étire suffisamment longtemps pour que XRP rate complètement la course haussière. De plus, Ripple a également l’intention de déposer une opposition à cette requête par lettre le 18 octobre 2021.

La SEC a proposé un compromis à Ripple, préparant la prolongation de la découverte d’experts jusqu’au 22 décembre, mais la défense a également rejeté cette offre. Ripple soutient que la prolongation « aurait probablement un impact sur le calendrier des séances d’information pour la requête en jugement sommaire[s].”, après le 10 décembre 2021, les vacances de Thanksgiving commenceront la saison des vacances.

La SEC objecte que l’affaire est encore moins prête pour les requêtes en jugement sommaire, car la découverte d’experts a commencé avec un dossier factuel incomplet. La commission a noté que le 1er septembre 2021, le juge d’instance Netburn a accordé la requête de la SEC pour obliger Ripple à produire certains messages instantanés parmi ses employés, mais Ripple n’a pas terminé sa production de documents réactifs et n’a fourni aucun calendrier par lequel il sera Achevée. Parallèlement à la découverte incomplète d’une requête accordée, le demandeur déclare que les parties ont un total de quatre requêtes de découverte en instance devant le juge d’instance Netburn. Le demandeur prétend que même si une requête est accordée, les parties auront besoin d’une prolongation supplémentaire pour procéder à la découverte.

« Si le juge d’instance Netburn accorde l’une des requêtes en instance pour contraindre, au minimum, les parties auraient besoin de plus de temps pour examiner et produire les documents en cause… La prolongation proposée par la SEC est juste et raisonnable dans les circonstances et devrait être accordée pour un motif valable. . », a déclaré la SEC.