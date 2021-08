La sécheresse de l’Athletic Club, un point clé pour le Barcelone de Koeman

21/08/2021 à 10h15 CEST

L’Athletic Club reçoit le FC Barcelona de Ronald Koeman à un moment critique au niveau des buteurs : les hommes de Marcelino García Toral sont à égalité à zéro face à Elche en ouverture et ajoutent quatre matchs consécutifs en Liga sans marquer. Dans cette période, l’équipe a ajouté un match nul et trois défaites, quelque chose qui n’avait pas été vu depuis 2012, avec Marcelo Bielsa aux commandes du projet sportif.

Les Basques, qui La saison dernière ils ont perdu les deux finales de la Copa del Rey contre la Real Sociedad (2020) et FC Barcelone (2021), ont récolté leur deuxième pire séquence de scores jusqu’à présent au 21e siècle. S’il ne parvient pas à marquer contre l’équipe du Barça, cet Athletic 2021/22 correspondrait à sa pire bosse face au football moderne.

4 – L’Athletic n’a pas marqué lors de ses quatre derniers matches de Liga (1E 3D), égalant sa pire séquence sans marquer dans la compétition au 21e siècle, réalisée avec Marcelo Bielsa en mai 2012 (1E 3D). Sécheresse. pic.twitter.com/7w3GDZSdfA – OptaJose (@OptaJose) 16 août 2021

Ce ne sera pas facile, car reçoit un Barcelone qui a commencé le parcours à un niveau élevé en battant la Real Sociedad au Camp Nou. Même s’il est vrai que les Catalans n’ont gagné qu’une seule fois lors des quatre dernières visites et ce n’est que dans cette victoire particulière qu’ils ont réussi à percer le but de Bilbao.

Muniain, historique comme rojiblanco

L’un des joueurs les plus importants de l’Athletic Club est Iker Munian. L’équipe de jeunes complétée contre Elche son 350e match de Liga à 28 ans et 240 jours, quelque chose qui ne s’était pas produit depuis Iker Casillas au Real Madrid, lorsqu’il avait atteint ce chiffre à 28 ans et 123 jours.

L’extrême, en effet, Il est déjà le huitième joueur à avoir porté le plus souvent le maillot de l’Athletic Club dans son histoire avec un total de 458 matches.. Le prochain sur la liste est José María Orué, avec 481 jeux. Plus loin se trouvent les trois premiers : José Ángel Iribar (614), Txetxu Rojo (541) et Joseba Etxebarría (514). Le top 5 est terminé Andoni Iraola (510) et Markel Susaeta (507).