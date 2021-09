La sécheresse du trophée d’Ole Gunnar Solskjaer en tant que manager se poursuit après la défaite en coupe – Man United News And Transfer News

in

La défaite de Manchester United contre West Ham United signifie que le club ne progressera plus dans la Coupe Carabao de cette saison, ajoutant à la sécheresse de trophée d’Ole Gunnar Solskjaer au club.

Le trophée le plus tôt possible que le club aurait pu remporter cette saison aurait été la Coupe Carabao.

La finale de la Coupe EFL aura lieu le 22 février, ce qui aurait permis à Solskjaer de remporter son premier trophée en tant que manager à un stade précoce de la saison.

Cependant, être éliminé dès leur entrée signifie que United doit maintenant attendre la fin de la saison pour voir si Solskjaer remportera un trophée.

Le Daily Star rapporte que le sort sans trophée, au cours duquel le club n’a pas remporté de compétition depuis la Ligue Europa en 2017, prolongeant la sécheresse à cinq ans, est particulièrement difficile à accepter étant donné que, au moins sur le papier, Solskjaer a l’un des escouades United les plus fortes jamais réunies.

“Après la conclusion de la défaite de mercredi soir, il a été révélé que United connaît sa plus longue sécheresse de trophées depuis 1985-1990”, note le média.

De nombreux fans, dont le manager et l’équipe, seront bouleversés par cette statistique diabolique avec le niveau de talent de Solskjaer dans l’équipe.

Ils seront encore plus contrariés par le fait que la Coupe Carabao était probablement la voie la plus simple pour remporter ce premier trophée.

Au cours des saisons précédentes, Solskjaer a apprécié cette compétition car il a atteint deux demi-finales sur trois, de nombreux fans s’attendant à ce que United atteigne la demi-finale ou se qualifie pour la finale cette saison.

Le point de vente conclut plus tard avec que la légende de la gestion Sir Alex Ferguson a également connu une petite sécheresse lorsqu’il a commencé le travail, mais le club est resté à ses côtés et il a pu remporter son premier trophée quelques années plus tard.

Au final, Ferguson a amassé 13 titres de Premier League et deux trophées de Champions League.

Cependant, le football moderne signifie que la menace de limoger Solskjaer est encore plus probable que dans le cas de Sir Alex, compte tenu du niveau de talent du jeu d’aujourd’hui.