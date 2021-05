La sécheresse frappe le thé d’Assam, mais les prix moyens des enchères dans toute l’Inde augmentent en raison d’une pénurie d’approvisionnement

L’État a également obtenu un prix plus élevé lors des enchères d’avril par rapport aux enchères de mars de cette année, bien que les activités de jardinage aient diminué comme jamais auparavant.

Une grave sécheresse a frappé la production de thé en Assam, bien que les prix moyens aux enchères dans toute l’Inde soient en hausse pour les pénuries d’approvisionnement.

«La cueillette, qui a généralement lieu sept jours sur sept, est actuellement réduite à trois jours par semaine parce que les feuilles sur les buissons sont rares. Le verrouillage induit par Covid n’a pratiquement pas affecté les activités de jardinage, car la sécheresse les a déjà détruites, a déclaré Azam Monem, directeur à temps plein de McLoed Russels.

Alors que la sécheresse en Assam s’est poursuivie jusqu’à la semaine dernière, il y a eu quelques pluies au cours des sept derniers jours, empêchant la sécheresse d’entrer dans la deuxième récolte. La variété Assam first flush est cueillie fin mars et la deuxième flush, récoltée plus tard, est plus chère pour les pointes dorées sur les feuilles. Mais tous les prix indiens, quelle que soit la récolte, ont commencé à augmenter en avril en raison de la pénurie d’approvisionnement, bien qu’un déficit global des recettes de l’industrie du thé d’Assam soit attendu en raison d’une pénurie de volumes.

Néanmoins, les prix moyens aux enchères du thé d’Assam dans l’État en avril sont passés à 185 roupies le kg contre une moyenne de 142 roupies le kg lors des enchères de mars. Tous les prix moyens des enchères en Inde en avril étaient également plus élevés à 149 roupies le kg par rapport à une moyenne de 132 roupies le kg lors des enchères de mars.

L’année 2021 a été jusqu’à présent une année inhabituelle pour l’Assam en ce qui concerne la production de thé. Le déficit des cultures de janvier à mai de cette année a été de 60 millions de kg par rapport à la même période en 2019.

«Nous n’avons pas comparé les chiffres de récolte avec l’année 2020 parce que l’année dernière, le déficit de récolte de janvier à mai était de 78 millions de kg en raison du blocage de Covid. En termes de pourcentage, le déficit des cultures de janvier à mai de cette année sera d’environ 40% par rapport à la même période en 2019 », a déclaré Bidyananda Barkatkoty, conseillère à la North Eastern Tea Association (NETA), ajoutant que le déficit pluviométrique moyen était d’environ 45%. de janvier à avril de cette année par rapport à la même période l’an dernier dans les principaux districts de production de thé de l’Assam.

«L’Assam, au cours des dix prochaines années, pourrait faire face à une grave pénurie de pluies et l’existence de jardins de thé pourrait être l’un des plus grands défis en matière de durabilité auxquels l’État pourrait être confronté», Bijoy Gopal Chakraborty, président de la Confédération de l’Association indienne des petits producteurs de thé (CISTA), a déclaré, citant une étude sur le changement climatique lors d’un programme organisé par l’Association indienne du thé (ITA) pour la Journée internationale du thé.

Les précipitations au cours de la saison actuelle ont été très localisées et il y a eu des différences de quantum de précipitations à quelques kilomètres de distance. «Les fluctuations météorologiques extrêmes, la chute de température de 34 degrés à 19 degrés centigrades avec pratiquement aucun ensoleillement pour la dernière semaine précédée par des températures supérieures à 34 degrés centigrades font des ravages avec la récolte. Il n’y a pas eu de sécheresse aussi prolongée au cours des trente dernières années et l’industrie du thé en Assam est à nouveau confrontée à des moments difficiles cette année après le verrouillage de Covid l’année dernière, ont déclaré le président de Bharatiya Cha Parishad, Nalin Khemani et le président de NETA, Sunil Jalan.

