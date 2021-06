La “sécheresse inflationniste” est terminée… et vous pouvez en profiter

Si l’inflation avait été un plan d’eau, cela aurait ressemblé au lac Folsom en Californie, frappé par la sécheresse pendant la majeure partie de la dernière décennie. Grâce à des années de baisse des prix des matières premières et à la consommation, l’inflation s’est pratiquement évaporée du paysage financier.

Source : Anton Watman/Shutterstock.com

Mais la «sécheresse inflationniste» de longue date est terminée.

Le département américain du Travail a annoncé jeudi dernier que l’indice des prix à la consommation (IPC) a grimpé de 5% au cours des 12 derniers mois. C’est la plus forte augmentation depuis l’augmentation de 5,4% pour la période d’un an se terminant en août 2008.

L’indice des prix de base, qui exclut les catégories à forte volatilité comme l’alimentation et l’énergie, a augmenté de 3,8% en mai par rapport à l’année précédente. Il s’agit de la plus forte augmentation de ce type depuis juin 1992.

Depuis la Grande Récession de 2008-2009, en grande partie grâce au programme d’assouplissement quantitatif (QE) de la Réserve fédérale (c’est-à-dire que les prix de l’impression monétaire, des matières premières et à la consommation ont tendance à baisser. L’inflation de l’IPC a chuté. d’un sommet de 5,6 % en juillet 2008 à un creux de près de 0 % en mai 2020.

C’est à peu près au moment où notre histoire d’inflation a pris une tournure inattendue. Les lectures en baisse de l’IPC ont inversé le cours et se sont dirigées vers le haut… et, comme nous l’avons vu avec les chiffres de mai, elles continuent de grimper.

Alors, dans le numéro d’aujourd’hui, approfondissons l’histoire de l’inflation de 2021…

Le « tour du chapeau » de l’inflation

L’apparition « soudaine » de l’inflation ne doit pas être un choc complet. C’est le résultat de trois forces puissantes :

Une nouvelle campagne massive d’assouplissement quantitatif Dépenses gouvernementales hors normes Contraintes majeures de la chaîne d’approvisionnement qui font flamber les prix des matières premières

N’importe lequel de ces facteurs, à lui seul, aurait pu suffire à faire passer l’inflation à la vitesse supérieure. Tous les trois à la fois pourraient lancer l’inflation dans un engrenage que nous n’avons pas vu depuis que “Stayin’ Alive” des Bee Gees était en tête des charts musicaux.

Pourtant, très peu d’investisseurs ou de personnalités financières de premier plan semblent trop préoccupés par cela. Pour eux, a récemment observé James Grant, « l’inflation ne semble pas tant une menace qu’une relique ».

En effet, loin d’être perçue comme une menace, la plupart des investisseurs considèrent l’inflation comme une alliée dans la lutte contre la déflation. Même Jerome Powell, le président de la Fed, embrasse cette philosophie approximative. Il pense que la lutte contre la déflation est le travail n ° 1 et il a enrôlé les forces de l’inflation pour aider à mener cette lutte.

“Beaucoup trouvent contre-intuitif que la Fed veuille faire monter l’inflation”, a-t-il déclaré récemment. “Cependant, une inflation constamment trop faible peut présenter de graves risques pour l’économie.”

En moins de 15 mois, le programme d’assouplissement quantitatif de la Fed a absorbé près de 4 000 milliards de dollars de bons du Trésor et d’obligations d’entreprises, soit plus du double du total acquis par la Fed au cours des 11 années précédentes.

N’oubliez pas que le QE est une forme d’impression d’argent… et l’impression d’argent est littéralement ce que nous appelons « l’inflation ».

Alors, marquons un point pour l’inflation.

Pendant ce temps, le Congrès a produit les plus gros déficits publics depuis la Seconde Guerre mondiale, grâce à 3 500 milliards de dollars de plans de sauvetage économique.

Au nom de « sauver l’économie » des ravages de la pandémie de coronavirus, le gouvernement dépense des milliards de dollars qu’il n’a pas réellement.

Au cours des 12 derniers mois, le gouvernement fédéral a accumulé un déficit étonnamment important de 3,6 billions de dollars, soit près du double du déficit étonnamment important de 1,9 billion de dollars des 12 mois précédents.

Le chiffre de 3 600 milliards de dollars équivaut à 16 % du PIB, ce qui est le plus grand déficit annuel depuis 1945, l’année où nous étions occupés à gagner une guerre mondiale sur deux continents.

Et les chiffres du déficit continuent d’aller dans la mauvaise direction. Rien qu’en avril, le déficit a atteint 660 milliards de dollars, alors que les dépenses ont grimpé à près de 1 000 milliards de dollars, en hausse de 161 % en glissement annuel.

Traditionnellement, la flambée des déficits publics coïncide avec la montée de l’inflation. Alors, marquons un deuxième point pour l’inflation.

Montée en flèche des matières premières

Pour compléter le « tour du chapeau » pro-inflationniste, les prix des matières premières sont en déchirure. L’indice CRB All Commodities a bondi de près de 60% depuis avril de l’année dernière et a atteint un sommet en 10 ans.

Comme le montre le graphique ci-dessous, plus de la moitié des matières premières du CRB se négocient à leur plus haut niveau depuis au moins cinq ans.

Les matières premières « glamour » de premier plan comme le cuivre ont fait la une des journaux… et pour cause. Le prix du cuivre a doublé au cours de l’année écoulée.

Mais le rallye en cours des matières premières est généralisé. Le complexe agricole, par exemple, a livré lui-même des résultats fulgurants.

Le prix du maïs a doublé, tout comme le prix du soja. Au cours des 60 derniers jours seulement, les matières premières agricoles, telles que représentées par le Bloomberg Agricultural Sub-Index, ont grimpé de 17 %.

Ce qui nous ramène au lac Folsom : le lac autrefois pittoresque au nord-est de Sacramento qui devient un bol de poussière.

Dans le prochain numéro de Argent intelligent, je vais vous montrer comment le lac desséché fait partie de la raison pour laquelle nous assistons à des prix inflationnistes.

De plus, au moins métaphoriquement, ce fond de lac poussiéreux montre également comment nous pouvons nous protéger – et potentiellement même profiter – des ravages de l’inflation.

Donc, nous allons jeter un œil à cela aussi.

À plus.

Salutations,

Eric Fry

REMARQUE: A la date de publication, Eric Fry ne détenait ni directement ni indirectement de positions sur les titres mentionnés dans cet article

