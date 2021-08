La sécheresse marquante de l’Espanyol est enracinée

29/08/2021 à 19h50 CEST

Les Espanol le cours a commencé avec de la poudre à canon humide. Après être devenue l’équipe la plus marquante de la saison dernière dans le Ligue SmartBank, le cadre qui dirige Vicente Moreno Il n’a pas encore marqué trois matches de championnat sur trois. Une sécheresse qui s’est soldée par deux nuls et une défaite.

Jusqu’à présent cette année, les Bleu et Blanc ont accumulé 270 minutes sans marquer. Si cette statistique négative se prolonge lors du prochain match, à domicile contre l’Atlético de Madrid, l’Espanyol enregistrera le pire début de score de son histoire. A ce jour, le record est de 346 minutes et la saison 2019-20 a été établie, un parcours dans lequel les perroquets ont fini par perdre la catégorie.

Un manque de but que le club a tenté de renverser avec un investissement de 34,7 millions d’euros depuis un an et demi. Personnage inédit dans l’entité pour renforcer l’attaque. Ils sont arrivés Raul de Tomás (22.5), Embarba (10) et Dimata (2,2).

En réalité, les perroquets enchaînent huit matchs sans marquer dans la plus haute catégorie du football espagnol. Le club bleu et blanc a fêté son dernier but en Primera le 2 juillet 2020. Dans une équipe dirigée alors par Rufete, David López il a marqué le premier but d’un match que la Real Sociedad remporterait 2-1.

Depuis lors, la boîte à perruches laissée vide avant la Léganes (0-1), le Barça (1-0), le Eibar (0-2), le Valence (1-0) et celtique (0-0) dans la dernière ligne droite de l’année académique 2019-2020. Résultats auxquels s’ajoutent le 0-0 contre Osasuna et Villarréal, et 1-0 contre Majorque de cette saison.

Imprécis dans l’enchère

La logique indique que pour marquer, vous devez d’abord tirer entre les trois clubs. Une maxime que l’Espanyol n’a pas respectée lors des trois premiers matches de championnat. L’équipe de Vicente Moreno il a tiré un total de 32 fois jusqu’à présent cette saison, un chiffre qui place les perroquets près de la moyenne du championnat. Le problème est l’imprécision dans l’enchère. Seuls neuf de ces 32 coups ont été dirigés entre les trois bâtons. C’est-à-dire 28 %.