La Seconde Guerre mondiale, She-Hulk se poursuit dans l’aperçu de Marvel’s Avengers #48 .

La guerre mondiale She-Hulk se poursuit ce mercredi dans les pages de Marvel’s Vengeurs #48; Découvrez l’aperçu officiel du numéro ici…

« GUERRE MONDIALE SHE-HULK » continue ! Après avoir été fait prisonnière par la Garde d’hiver russe et envoyée à la célèbre académie de formation d’assassins connue sous le nom de Red Room, She-Hulk a été transformée en quelque chose de terrifiant. Et maintenant, le Winter Hulk s’est déchaîné sur le monde. Et le seul qui peut l’arrêter… est Gorilla-Man ?

Avengers #48 sera mis en vente le 1er septembre au prix de 3,99 $.

