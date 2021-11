La secrétaire à l’Énergie, Jennifer Granholm, se moque de vos prix élevés du gaz

Vendredi, la secrétaire américaine à l’Énergie, Jennifer Granholm, s’est moquée des prix élevés du gaz dans le pays lorsqu’elle a été interrogée sur la stratégie de l’administration visant à augmenter l’offre pour répondre à la demande.

« [In] Sturgis, Michigan, c’est 2,89 $ le gallon. Je suppose que c’est mieux qu’en Californie », a déclaré l’animateur de Bloomberg, Tom Keene, alors que les prix du gaz atteignent des sommets sans précédent sur la côte ouest. « Quel est le plan Granholm pour augmenter la production de pétrole en Amérique ? »

« C’est hilarant », a déclaré Granholm, rejetant la tête en arrière de rire alors que les Américains font face à la hausse des prix à la pompe aggravée par l’inflation.

La secrétaire à l’Énergie, Jennifer Granholm, rejette la tête en arrière et rit lorsqu’on lui demande s’il existait un plan pour faire baisser les prix du gaz. pic.twitter.com/9iA3Tzje8C – NewsBusters (@newsbusters) 5 novembre 2021

Granholm a continué à répéter la ligne de la Maison Blanche de blâmer les adversaires étrangers pour leur refus d’augmenter la production tandis que l’administration supprime activement l’offre avec une escalade de la guerre contre les producteurs locaux.

« [I] Est-ce que j’aurais la baguette magique là-dessus », a déclaré Granholm, prétendant qu’elle n’a pas sous la forme d’un pouvoir réglementaire pour faire reculer l’hostilité de l’administration envers l’industrie. « Le pétrole est un marché mondial. Il est contrôlé par un cartel. Ce cartel s’appelle OPEP, et ils ont décidé hier qu’ils n’allaient pas augmenter au-delà de ce qu’ils prévoyaient déjà. »

La Russie et les pays membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) ont annoncé jeudi qu’ils n’augmenteraient pas leur production au-delà des augmentations prévues malgré les appels répétés du président Joe Biden.

Dans le même temps, Biden utilise le refus de l’OPEP comme un repoussoir pour se soustraire à la responsabilité de la crise que son administration a conçue en arrêtant la production nationale. Dès le premier jour, Biden a lancé un assaut agressif contre l’industrie pétrolière et gazière avec l’élimination immédiate des permis pour le pipeline Keystone XL et la suspension des nouveaux baux sur les terres fédérales.

Alors qu’un juge fédéral a annulé l’interdiction de la Maison Blanche sur le crédit-bail, les enchères n’auront toujours pas lieu avant le printemps. Le retard a jeté une autre clé dans les efforts des opérateurs dans l’industrie à forte intensité de capital pour investir dans de nouveaux sites de forage, où les coûts d’entrée élevés pourraient rendre l’extraction prohibitive.

En juin, Biden a également suspendu les baux dans l’Arctic National Wildlife Refuge, qui abrite environ 4,3 et 11,8 milliards de barils de pétrole récupérable. Le ministère de l’Intérieur a par la suite annoncé un nouvel examen environnemental supplémentaire comme si le rapport existant en vertu de la National Environmental Policy Act considéré comme l’étalon-or des évaluations d’impact était inexistant.

La cascade de taxes et de réglementations sur l’industrie a non seulement joué un rôle dans la hausse des prix de l’énergie, mais a également intimidé Wall Street d’investir dans de nouveaux projets.

« Nous ne pouvons pas obtenir de capitaux parce qu’elles font tellement pression sur les banques pour qu’elles ne nous prêtent pas au nom du changement climatique », a expliqué Kathleen Sgamma, présidente du groupe commercial basé à Denver Western Energy Alliance.

Malgré les conséquences existantes de la guerre en cours de l’administration contre les producteurs nationaux de pétrole et de gaz, Biden a jeté une autre clé sur l’industrie cette semaine tout en se plaignant simultanément du refus de nos adversaires de pomper plus de pétrole.

Alors qu’il était à Glasgow pour le sommet mondial sur le climat, le président a dévoilé de nouvelles règles sur le méthane, qui promettent de faire grimper encore plus les coûts de l’énergie et de supprimer la production. La réglementation vise à réduire les émissions de méthane, un gaz à effet de serre bien plus puissant que le dioxyde de carbone, de 30 % avant la fin de la décennie. Avec des incitations économiques pour capturer le méthane déjà en place, l’industrie a réduit les émissions de méthane de 23 pour cent depuis 1990 alors même que la production de pétrole et de gaz augmentait.

Granholm, cependant, pense que les questions sur le pouvoir de l’administration de faire baisser les prix du gaz sont « hilarantes ».