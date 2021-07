La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, appelle à une action «rapide» pour s’attaquer au marché stable des pièces de monnaie ZyCrypto Crypto new media

Publicité





Ces derniers temps, les régulateurs du monde entier ont accordé une attention considérable aux crypto-monnaies. Les discussions se multiplient pour comprendre le secteur et le réglementer en conséquence afin de le placer sous le coup de la loi.

Sur cette base, l’actuelle secrétaire au Trésor des États-Unis, Janet Yellen, a eu une réunion lundi avec les régulateurs pour discuter du rôle des pièces stables dans le secteur financier. Les participants à la réunion comprendront des membres du groupe de travail du président sur les marchés financiers, du Bureau du contrôleur de la monnaie et de la FDIC.

Yellen souligne qu’il est important de réunir les régulateurs pour évaluer les risques et les avantages des pièces stables pour le système financier, car ils se développaient rapidement, sans disposer de réglementations claires pour le régir. Dans un communiqué publié vendredi, elle a déclaré: “Réunir les régulateurs nous permettra d’évaluer les avantages potentiels des pièces stables tout en atténuant les risques qu’ils pourraient présenter pour les utilisateurs, les marchés ou le système financier. À la lumière de la croissance rapide des actifs numériques, il est important que les agences collaborent à la réglementation de ce secteur et à l’élaboration d’éventuelles recommandations pour les nouvelles autorités. »

Un rapport de CNBC note que depuis un certain temps, les régulateurs s’inquiètent de la transparence des pièces stables, des réserves qui les soutiennent et de la confiance qui leur est accordée, en particulier sur les plateformes DeFi de crypto-monnaie.

De manière significative, la classe d’actifs semble avoir acquis une mauvaise réputation en termes de transparence. L’influenceur de crypto-monnaie, “CryptoWhale” dans un tweet a affirmé que les demandes d’une partie intéressée aux régulateurs financiers en Californie ont été répondues avec une déclaration selon laquelle le régulateur n’avait aucun document montrant des réserves soutenant l’USDT et l’USDC, deux pièces stables parmi les 10 principales crypto-monnaies par marché casquette.

Notamment, ce n’est pas la première fois que l’USDT de Tether fait l’objet d’un examen minutieux. Le stablecoin est censé être lié au dollar à un ratio de 1 pour 1 et agit essentiellement comme un dollar numérique, aide à fournir des liquidités et offre un jeton largement reconnu qui peut faciliter les transactions entre diverses crypto-monnaies, et dépasse parfois Bitcoin en volume de négociation.

La principale préoccupation qui a été soulevée est que, bien que Tether prétende frapper de nouvelles pièces en réponse aux besoins, ses critiques soutiennent que Tether fait partie d’une arnaque sophistiquée qui se résume essentiellement à utiliser la devise interne de l’entreprise pour acheter du Bitcoin, ce qui a pour effet secondaire prévu de réduire le prix du Bitcoin et d’exploiter autrement les marchés de la crypto-monnaie. Les appels à l’audit des réserves du stablecoin et de la société à l’origine de celui-ci n’ont pas non plus été lancés.

Graphique USDTUSD par TradingView

Avec le rôle central que jouent les pièces stables dans la mobilité de la liquidité sur le marché des crypto-monnaies, on s’attend à ce qu’elles soient aussi transparentes que possible. Si les enquêtes révèlent qu’il en est autrement, les conséquences peuvent être désastreuses pour le marché des crypto-monnaies. Avec plus de 61 milliards de dollars d’USDT en circulation, le prix des autres crypto-monnaies subira de graves dommages si les allégations portées contre elles se révèlent vraies.