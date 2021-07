La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, déclare que les régulateurs doivent “agir rapidement” sur les Stablecoins

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Janet Yellen dit que les régulateurs doivent bientôt réagir à la croissance rapide des pièces stables.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a rencontré le groupe de travail du président sur les marchés financiers pour discuter des risques créés par le marché en plein essor du stablecoin.

Yellen a exhorté les régulateurs à “agir rapidement” pour répondre à la croissance des pièces stables.

Selon un communiqué de presse après la réunion, alors que les régulateurs ont envisagé des cas d’utilisation possibles pour les pièces stables dans les paiements, Ils ont également analysé les risques qu’ils représentent à la fois pour le système financier du pays et pour sa sécurité nationale.

Yellen a été rejoint par Gary Gensler (président de la Securities and Exchange Commission), Michael J. Hsu (contrôleur par intérim de la monnaie), Rostin Behnam (président par intérim de la Commodity Futures Trading Commission) et Jerome Powell (président de la Réserve fédérale), parmi autres.

Au cours de la réunion, Yellen a commenté “la nécessité d’agir rapidement pour s’assurer qu’il existe un cadre réglementaire approprié en place aux États-Unis” pour atténuer les risques.

En outre, les participants ont également été informés d’un prochain rapport sur les pièces stables par le groupe de travail du président sur les marchés financiers.

En outre, le rapport réitérera les avantages et les risques potentiels des pièces stables indexées sur le dollar et fournira des recommandations sur la manière de combler les lacunes du cadre réglementaire actuel en fonction de ces risques.

Ils insistent sur la réglementation

Au cours des dernières semaines, le Trésor américain et la Réserve fédérale ont fait part de leurs inquiétudes concernant les pièces stables, Yellen et Powell appelant à la réglementation appropriée. La semaine dernière, Powell a déclaré que les États-Unis devraient “réglementer correctement” les pièces stables lors d’un témoignage devant le comité sénatorial des banques. Powell a également insisté sur la nécessité de créer un dollar numérique.

Les Stablecoins sont des crypto-monnaies émises de manière privée qui sont liées 1: 1 à un autre actif. Ils exigent que l’émetteur détienne les réserves qui les soutiennent, et la plupart d’entre eux sont indexés sur le dollar américain. Plusieurs sociétés financières et de crypto-monnaie ont émis des pièces stables représentant une valeur marchande mondiale de 110 milliards de dollars, selon la revue CryptoBriefing. Certains des stablecoins les plus connus avec la plus grande capitalisation boursière sont : USD Tether (USDT), le premier et le plus capitalisé de tous, USD Coin, True USD, Gemini USD et Binance USD.

Cryptobriefing ajoute que les pièces stables ont été multipliées par 10 au cours de la dernière année. La croissance rapide a suscité des craintes parmi les régulateurs du monde entier, qui soutiennent qu’une réglementation est nécessaire pour garantir que les pièces stables ne deviennent pas une source d’instabilité financière.

