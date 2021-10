La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, prétend à tort qu’espionner tous les comptes bancaires de plus de 600 $ ne permettrait PAS au gouvernement de jeter un coup d’œil dans les portefeuilles des Américains.

S’il y a jamais eu une bonne raison pour une manifestation de masse, c’est bien celle-ci. Bien sûr, lorsque la CBDC américaine sera mise en œuvre et imposée à la population, chaque transaction effectuée par chaque Américain dans le système sera suivie. Ainsi, la surveillance économique de masse arrivait de toute façon. Malheureusement, je soupçonne que la personne moyenne sera indifférente à cette invasion de notre vie privée parce qu’elle dira quelque chose comme « Je m’en fiche ; Je n’ai rien à cacher. Mais ce que ces imbéciles ne réalisent pas, c’est que le gouvernement TROUVERA des moyens d’utiliser cette information contre le citoyen moyen. Par conséquent, j’ai l’impression que notre seul moyen de lutter contre cette tyrannie est de commencer à transférer toutes nos transactions monétaires et financières vers la cryptographie. Chaque jour, il deviendra de plus en plus facile d’acheter, de vendre, d’économiser, d’emprunter, etc. en utilisant uniquement la crypto. Nous sommes tous debout à un croisement de la route. Une fourchette nous mène à la surveillance et à la tyrannie. L’autre nous conduit à l’indépendance, à la liberté et à la prospérité. Je pense que nous savons tous lequel prendre.

Share