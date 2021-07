Légal & Réglementaire

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, appelle les régulateurs à “discuter des Stablecoins” lundi

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a annoncé cette semaine son intention de convoquer le groupe de travail du président (GTP) sur les marchés financiers afin de discuter des travaux interinstitutions sur les pièces stables qui auront lieu le 19 juillet.

Cette discussion sur les pièces stables impliquera également la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) et le Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC).

“Réunir les régulateurs nous permettra d’évaluer les avantages potentiels des pièces stables tout en atténuant les risques qu’ils pourraient poser aux utilisateurs, aux marchés ou au système financier”, a déclaré le secrétaire Yellen. « Compte tenu de la croissance rapide des actifs numériques, il est important que les agences collaborent à la réglementation de ce secteur et à l’élaboration de toute recommandation pour les nouvelles autorités. »

Selon l’annonce officielle, le groupe de travail examinera les réglementations en vigueur concernant les pièces stables, identifiera les risques qui leur sont associés et élaborera des recommandations pour faire face à ces risques, que le PWG prévoit de publier dans les mois à venir.

L’offre de Stablecoins a considérablement augmenté depuis l’année dernière, dépassant désormais 110 milliards de dollars au total, Tether (USDT) représentant la part de marché dominante de 58,78%, suivi de 23,5% de l’USDC et de 10,25% de BUSD.

Au deuxième trimestre de 2021, les pièces stables ont facilité un volume de transactions de 1,7 billion de dollars, en hausse de 1 090 % d’une année sur l’autre et de 59 % depuis le premier trimestre.

Fait intéressant, les pièces stables décentralisées gagnent également du terrain, qui ont atteint un niveau record d’environ 10% de l’offre totale de pièces stables au début du deuxième trimestre, a noté Ryan Watkins de Messari.

Cette semaine, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a noté l’augmentation rapide des pièces stables et a appelé à une réglementation appropriée.

“Ce sont comme des fonds monétaires, ce sont comme des dépôts bancaires et ils croissent incroyablement vite mais sans réglementation appropriée”, a déclaré Powell devant la commission sénatoriale des banques jeudi. « Et si nous voulons avoir quelque chose qui ressemble à un fonds du marché monétaire, à un dépôt bancaire ou à une banque étroite et qui se développe très rapidement, nous devrions vraiment avoir une réglementation appropriée. Et aujourd’hui, nous ne le faisons pas.

AnTy

