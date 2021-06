La section des commentaires de Trick Daddy se fait principalement piquer par le BeyHive à cause de sa haine de Bey/Jay-Z ⋆ 10z viral

Trick Daddy – Jay Z et Beyonce (en médaillon) – .

*astuce papa prend beaucoup de feu pour ses récents commentaires sur Reine Bey! (Voir le message original d’EURweb, ICI.)

Comme indiqué précédemment, lors d’une conversation sur l’application de médias sociaux Clubhouse, le rappeur et star de télé-réalité de Miami a critiqué Beyoncé comme quelqu’un qui « peut à peine chanter » et n’écrit pas ses propres chansons. En plus de cela, Trick a ensuite tiré sur Jay-Z et a déclaré qu’il n’avait “jamais remporté le titre du plus grand rappeur vivant”.

Maintenant, vous savez tous que Beyhive ne joue PAS quand il s’agit de Bey. Trick a immédiatement reçu une réaction contre ses commentaires compte tenu de la popularité, du talent et de l’influence de Jay-Z et Beyoncé. W

Alors que certains fans ont applaudi à Trick, les utilisateurs de Twitter lui ont rappelé pourquoi il devait respecter le nom de Beyoncé.

(Découvrez ce qu’ils avaient à dire via le post IG ci-dessous.)

