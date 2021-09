La section des soins de santé de Build Back Better Act se penche sur la réduction des coûts des médicaments

Les démocrates avaient de grands rêves pour la réforme des soins de santé cette année. Dans le prochain projet de loi de réconciliation budgétaire, ils prévoyaient de couvrir 4 millions de personnes non assurées et d’offrir des prestations dentaires et visuelles aux personnes bénéficiant de l’assurance-maladie, tout en réduisant les coûts des médicaments sur ordonnance.

Mais maintenant, ces grandes ambitions se heurtent à la dure réalité de légiférer avec des marges incroyablement étroites au Congrès. Si seuls quelques membres rechignent à ce que la Maison Blanche Biden et les dirigeants démocrates veulent faire, cela pourrait suffire à condamner le projet de loi – ou du moins les principales propositions de soins de santé.

À l’heure actuelle, tout dépend du sort des propositions de médicaments sur ordonnance.

Les démocrates doivent proposer un plan pour payer les soins de santé parce que les centristes l’exigent. D’un point de vue comptable, le régime d’assurance-médicaments – qui donne à Medicare plus de pouvoir pour fixer les prix des médicaments – devrait permettre au gouvernement d’économiser des centaines de milliards de dollars au cours des prochaines décennies. Les démocrates utilisent ces économies pour étendre la couverture de Medicaid et Medicare.

Il y a juste un problème : certains démocrates disent maintenant qu’ils ne soutiendront pas les réformes des médicaments sur ordonnance.

Les premiers signes de troubles sont apparus la semaine dernière au sein du House Energy and Commerce Committee. Alors que les membres débattaient de la section sur les soins de santé du projet de loi sur la réconciliation, il est devenu clair qu’une poignée de démocrates avaient des problèmes avec la proposition de médicament, à laquelle l’industrie pharmaceutique s’oppose vigoureusement. Lors du vote final sur la disposition, trois démocrates s’y sont opposés, suffisamment pour la bloquer dans cette commission.

Cela ne signifie pas que la proposition est sortie – un comité distinct de la Chambre l’a approuvée, et la Chambre est toujours en train d’assembler son projet de loi final – mais déjà, suffisamment de démocrates ont fait part de leur scepticisme quant au plan d’assurance-médicaments que son inclusion pourrait théoriquement condamner entièrement le projet de loi.

Les démocrates centristes au Sénat ont également clairement exprimé leur malaise. Il est évident que la refonte des médicaments sur ordonnance est en difficulté – et avec elle, potentiellement, une grande partie du programme de soins de santé des démocrates.

Sans cela, les dirigeants du Congrès devraient soit trouver une autre source de revenus, soit commencer à réduire leurs plans.

Étant donné que les réformes des médicaments sur ordonnance couvrent la plupart des dépenses du projet de loi tel qu’il est actuellement conçu, beaucoup de choses pourraient devoir disparaître, ce qui signifie que certains gros problèmes dans les soins de santé aux États-Unis ne seraient pas résolus.

Toutes les propositions de soins de santé des démocrates sont imbriquées

Le simple coût du projet de loi sur la réconciliation va entrer en ligne de compte dans le débat à venir ; Le sénateur Joe Manchin (D-WV), un vote décisif, l’a déjà dit. D’un point de vue budgétaire, toutes les propositions de soins de santé des démocrates sont liées, certaines payant pour les autres. Leur coût total est d’environ 600 milliards de dollars sur une facture de 3 500 milliards de dollars.

Mais leur ampleur est aussi le reflet des nombreux problèmes qui subsistent dans le système de santé américain.

Le programme de soins de santé démocrate commence par terminer le projet Obamacare en couvrant les personnes qui n’ont pas encore reçu de prestations par la loi. Le Congrès a déjà approuvé une extension temporaire des subventions fiscales pour l’assurance maladie privée afin que davantage d’Américains de la classe moyenne puissent acheter une couverture individuelle par le biais de la loi, et ils souhaitent les rendre permanentes dans le projet de loi de réconciliation. Environ 270 000 personnes nouvellement éligibles aux subventions ont déjà souscrit à une couverture au cours d’une période d’inscription spéciale cette année.

Dans ce projet de loi précédent, ils ont également essayé de combler l’écart d’expansion de Medicaid. À l’heure actuelle, 4 millions d’Américains actuellement non assurés vivant dans la pauvreté ou proches de la pauvreté ne sont pas éligibles à Medicaid, mais ils seraient couverts si leur État acceptait le financement de l’expansion de Medicaid de la loi. Les démocrates ont offert à la douzaine d’États récalcitrants plus de dollars Medicaid s’ils adoptaient finalement l’expansion. Mais aucun État n’est venu.

Ainsi, dans le cadre de ce projet de loi de réconciliation budgétaire, les démocrates ont un plan différent pour couvrir ces personnes par le biais d’une assurance privée avant de les transférer vers un nouveau programme fédéral. Cela comblerait un trou dans la Loi sur les soins abordables qui a touché de manière disproportionnée les Noirs américains vivant dans le Sud.

Le sénateur Kyrsten Sinema (D-AZ), au centre, a par le passé bloqué une législation majoritairement soutenue par les démocrates. Chip Somodevilla/.

Au-delà d’Obamacare, les démocrates souhaitent également ajouter de nouvelles prestations dentaires à Medicare. C’est une priorité particulière pour le sénateur Bernie Sanders, qui préside la puissante commission budgétaire du Sénat.

À l’heure actuelle, le programme traditionnel ne couvre pas ces prestations; Medicare Advantage, une alternative privée en pleine croissance, le fait généralement. En conséquence, près de la moitié des bénéficiaires de Medicare (47 pour cent, 23,6 millions de personnes) n’ont pas de couverture dentaire et environ la moitié n’ont pas vu de dentiste depuis plus d’un an.

Le projet de loi de réconciliation budgétaire ajouterait également, tel qu’il est actuellement rédigé, des avantages visuels et auditifs pour les bénéficiaires de Medicare. Cela rendrait un programme qui comporte de nombreuses lacunes plus complet. Il y a également eu des spéculations selon lesquelles ces propositions seraient une aubaine politique pour les démocrates en étendant de nouveaux avantages à un bloc de vote fiable.

Mais toutes ces propositions coûtent de l’argent. Les soins dentaires, la vision et l’audition, par exemple, pourraient coûter environ 350 milliards de dollars sur 10 ans, selon le moment exact où les avantages sont prévus.

C’est pourquoi les économies sur les médicaments d’ordonnance sont importantes pour le financement de la législation. Le Congressional Budget Office a estimé qu’une précédente itération de ce que les démocrates proposent dans le projet de loi sur la réconciliation aurait permis à Medicare d’économiser plus de 450 milliards de dollars sur 10 ans.

Assez pour couvrir les nouvelles prestations dentaires et visuelles de Medicare – et plus encore.

Le régime de médicaments sur ordonnance des démocrates est en difficulté

Le plan permet d’économiser beaucoup d’argent parce que les démocrates proposent des changements importants pour les médicaments d’ordonnance, des propositions qu’ils mettent en œuvre dans les campagnes depuis des années maintenant.

Le projet de loi comprend un plan pour que Medicare négocie les prix avec les sociétés pharmaceutiques qui fixeraient un plafond pour ce que Medicare paierait pour certains médicaments : pas plus de 120 % de ce que paient plusieurs autres pays riches. Les sociétés pharmaceutiques qui ne participeraient pas aux négociations seraient soumises à une taxe d’accise sévère.

La proposition n’est pas seulement un mécanisme comptable. L’achat de médicaments sur ordonnance est un problème pour beaucoup d’Américains. En 2016, les bénéficiaires de Medicare dépensaient en moyenne 650 $ par an en médicaments sur ordonnance, les personnes atteintes de maladies graves dépensant beaucoup plus, et il n’y a pas de plafond sur ce que les patients peuvent être invités à payer pour les médicaments s’ils ont besoin de beaucoup de eux.

Selon une estimation de la Kaiser Family Foundation, les bénéficiaires de Medicare verraient les primes de leur plan Part D chuter de 10 à 15 % dans le cadre d’un tel plan. Les nouveaux prix inférieurs seraient également disponibles pour les assureurs privés, qui pourraient également réduire les primes de ces plans.

Mais ces économies viennent de la poche de l’industrie pharmaceutique, et les fabricants de médicaments s’opposent donc fermement à un tel plan. Ils avertissent que les réductions de dépenses entraîneraient une diminution des investissements dans la recherche et le développement pour trouver des médicaments innovants. Des analystes indépendants comme le Congressional Budget Office conviennent que moins de médicaments seraient probablement approuvés à la suite du plan démocrate, mais précisent également qu’il y a beaucoup d’incertitude dans ces projections.

Quoi qu’il en soit, l’opposition de l’industrie pharmaceutique a trouvé des oreilles réceptives au Congrès. Les représentants Scott Peters (D-CA), Kurt Schrader (D-OR) et Kathleen Rice (D-NY) ont voté contre le régime d’assurance-médicaments lors de l’audience sur l’énergie et le commerce. La représentante Stephanie Murphy (D-FL) a fait part de ses préoccupations au Comité des voies et moyens et s’est opposée au produit final. Ces quatre seuls suffiraient à faire couler la proposition sur le sol de la Chambre.

Pour l’instant, les réformes des médicaments sur ordonnance sont toujours dans le projet de loi et les modérés ont dit qu’ils sont intéressés à trouver un compromis. L’histoire n’est pas encore terminée. Mais il peut s’agir d’une situation similaire au Sénat, où le sénateur Kyrsten Sinema (D-AZ) aurait déclaré à la Maison Blanche qu’elle n’était pas non plus à l’aise avec le plan tel qu’il est écrit. Dans cette chambre, un sénateur pourrait arrêter le projet de loi sur la réconciliation.

C’est l’énigme que les dirigeants du Congrès et la Maison Blanche Biden doivent résoudre dans les semaines et les mois à venir – face à l’opposition féroce de l’industrie et au sort de leur programme de soins de santé, avec de graves conséquences pour les patients américains, en jeu.

Nous avons une demande

Dans des moments comme celui-ci – alors que les gens luttent pour comprendre les variantes et les vaccins, et que les enfants retournent à l’école – de nombreux points de vente suppriment leurs murs de paiement. Le contenu de Vox est toujours gratuit, en partie grâce au soutien financier de nos lecteurs. Nous couvrons la pandémie de Covid-19 depuis plus d’un an et demi. Dès le début, notre objectif était d’apporter de la clarté au chaos. Donner aux gens les informations dont ils ont besoin pour rester en sécurité. Et on ne s’arrête pas.

Pour notre plus grand plaisir, vous, nos lecteurs, nous avez aidés à atteindre notre objectif d’ajouter 2 500 contributions financières en septembre en seulement 9 jours. Nous nous fixons donc un nouvel objectif : ajouter 4 500 contributions d’ici la fin du mois. Le support des lecteurs aide à garder notre couverture gratuite et est un élément essentiel du maintien de notre travail gourmand en ressources. Nous aiderez-vous à atteindre notre objectif en contribuant à Vox avec aussi peu que 3 $ ?