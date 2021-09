La section du tourisme de Kyoto touchée par la pandémie de Covid-19 et l’interdiction de voyager

Kiyomizu-dera un samedi de juin 2021 n’était pas un endroit bondé. Photo : Brian Ashcraft

En juin, pour la première fois depuis longtemps, je suis allé à Kyoto avec mes enfants pour voir les sites touristiques. Mais comme partout, la ville était différente. Il manquait quelque chose.

C’était l’été. Les enfants avaient besoin de quelque chose à faire. La préfecture de Kyoto n’est pas loin de chez moi à Osaka. Je peux y être en 20 minutes en voiture. Nous nous sommes masqués et avons prévu de prendre nos distances sociales et de rester dehors. Mais honnêtement, pour un samedi, dans ce qui serait généralement les parties les plus peuplées de la ville, il semblait souvent que nous étions seuls.

Je me souviens m’être promené dans la pagode Kiyomizu-dera et Yasaka-no-to et essayer d’expliquer à mes deux plus jeunes fils que ce n’était généralement pas comme ça. « C’est généralement bondé de monde, ai-je dit.

Les rues près des lieux touristiques de Kyoto sont généralement bondées de monde. Photo : Brian Ashcraft

Il y a vingt ans, à mon arrivée au Japon, Kyoto était envahie par les touristes. Bien sûr, il y avait une industrie touristique, mais la ville n’a jamais eu l’impression de déborder comme avant le début de la pandémie.

Récemment sur 2ch, des photos ont été publiées en ligne montrant à quel point les sites touristiques de Kyoto peuvent être vides pendant la pandémie. Ci-dessous quelques commentaires.

« C’est totalement différent sans les étrangers.

“Le bus n’était pas bondé, ce qui était agréable.”

« Voilà à quoi ressemble un effondrement économique. »

“Je suis choqué qu’il n’y ait personne à la plantation de bambous d’Arashiyama.”

« Comment se passent les lieux de location de kimono ? »

“Je veux vraiment visiter en novembre, alors gardez des choses comme ça jusque-là.”

“Je vis à Kyoto, et pour être honnête, c’est en ce moment une bonne occasion de faire du tourisme.”

Au fil des ans, j’ai passé beaucoup de temps à Kyoto, que ce soit pour traîner, visiter des brasseries de saké ou pour des raisons familiales comme des rassemblements, des mariages et des funérailles. Mais au cours de la dernière décennie, lorsque le tourisme au Japon, en particulier à Kyoto, a explosé, je me suis retrouvé à aller de moins en moins à Kyoto. S’y rendre est si facile, mais traverser la ville de Kyoto, pandémie ou non, est toujours pénible. Ensuite, il y avait la foule. Bonté, y avait-il des foules. En 2019, Kyoto a accueilli un record de 87,9 millions de visiteurs. De nouveaux hôtels élégants ont poussé à travers la ville comme des champignons. On s’attendait à ce que ces grands nombres deviennent encore plus gros. Puis Covid-19 arrive.

En avril 2020, les hôtels de la ville de Kyoto signalaient une baisse de 99,7%. Le virage s’est porté sur le tourisme intérieur, mais avec les poussées de Covid-19 et les états d’urgence répétés, même ceux-ci sont devenus difficiles.

Même sans l’afflux de visiteurs internationaux, il y avait des rafales d’activités touristiques. Alors que l’hôtel de la ville de Kyoto a signalé une capacité d’exploitation d’environ 20 pour cent en juillet, les touristes japonais ont afflué vers Arashiyama à Kyoto au cours de l’automne, provoquant une augmentation de 280,4 pour cent du nombre de visiteurs. Pourtant, l’inévitable semblait avoir : augmentation des cas de Covid-19 à travers le pays et états d’urgence déclarés.

Arashiyama regorge généralement de visiteurs. Photo : Buddhika Weerasinghe/. (.)

Stimulée par un yen faible et un gouvernement avide de flux de trésorerie étrangers, l’industrie touristique japonaise a commencé à se réchauffer il y a une dizaine d’années. De nombreuses parties de la ville de Kyoto ne sont tout simplement pas conçues pour le nombre de visiteurs qui affluaient dans la ville. Lorsque la pandémie a frappé, le Japon a fermé ses frontières aux voyageurs internationaux, ainsi qu’aux étudiants et aux personnes titulaires d’un visa de travail essayant d’entrer dans le pays. Les résidents permanents n’étaient pas autorisés à quitter le Japon au départ, mais cela a été modifié.

Et Kyoto aussi. Le cœur de Kyoto, son Kyotoness, demeure. Mais se promener, avec l’interdiction d’entrer aux visiteurs, était une expérience différente de ce qu’elle a été ces dernières années.

La pagode Yasaka-no-to n’est généralement pas comme ça un samedi. Photo : Brian Ashcraft

En 2019, j’ai écrit un article pour Kotaku intitulé « Les touristes causent des maux de tête au Japon » et un autre intitulé « Les touristes à Kyoto rendent la vie des geishas difficile ». En marchant vers la pagode Yasaka-no-to en juin dernier, j’ai pensé aux deux articles. Ils semblaient il y a un million d’années.

Je pensais aux magasins vides que je passais. J’imaginais la déception de ceux qui venaient d’ouvrir un hôtel rentable, un bar, un restaurant ou un autre commerce quelques années auparavant et qui se débattaient maintenant. J’ai pensé aux gens que je connaissais dans l’industrie hôtelière et à la façon dont les choses se passaient pour eux. Et j’ai pensé aux gens qui voulaient visiter ou entrer dans le pays pour le travail ou l’école, mais ne pouvaient pas.

Cela ne se passait pas seulement ici. Ça se passe partout. Partout dans le monde, les endroits ne se ressemblent pas. Je me suis soudain senti triste. Naviguer à pied dans les sites touristiques de Kyoto était facile, bien sûr. Personne ne m’a gêné et les occasions de prendre des photos étaient nombreuses et pittoresques. Mais bon sang, c’était solitaire.