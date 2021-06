La sécurité à domicile de bricolage est plus abordable que jamais grâce à ces offres Ring Alarm Prime Day

Les maisons intelligentes alimentées par Alexa proposent la plus grande variété de produits disponibles, mais même avec tout ce choix, la propre marque Ring d’Amazon propose le meilleur kit de bricolage que vous puissiez acheter. Grâce à Prime Day, Ring Alarm (2e génération) est en vente à 40 % de réduction sur le prix catalogue régulier, ce qui le place au prix le plus bas que le système d’alarme ait jamais été. Cela en fait également l’une des meilleures offres d’appareils Prime Day Amazon!

Le kit Ring Alarm de deuxième génération est à son prix le plus bas depuis le Black Friday – il y a six mois si vous comptez – et se situe également bien en dessous de son prix de vente habituel. À 150 $, Ring Alarm (2e génération) représente le meilleur rapport qualité-prix en matière de sécurité domestique et offre la meilleure expérience pour les maisons avec Alexa.

Ce kit de huit pièces est un excellent moyen de démarrer avec Ring Alarm, car les pièces peuvent être achetées et ajoutées à tout moment après l’installation. Il est parfait pour un grand appartement ou un condo, ou une maison de 1 à 2 chambres et comprend une station de base, un clavier, quatre capteurs de contact, un détecteur de mouvement et un prolongateur de portée. L’installation est un jeu d’enfant, car tout ce dont vous avez besoin est l’application Ring pour scanner le code QR sur Ring Alarm, qui l’ajoute au Wi-Fi de votre maison et le configure. L’application de Ring peut ensuite être utilisée pour relier tous vos produits Ring entre eux, faisant de Ring Alarm le nouveau centre de votre maison intelligente.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Ring a lancé son système d’alarme de deuxième génération au printemps 2020, qui a été rappelé avec un nouveau look plus élégant par rapport à la version originale. La beauté n’est pas la seule amélioration cependant; Le clavier de Ring Alarm (2e génération) comprend également des boutons d’urgence dédiés pour appeler les pompiers, la police ou l’assistance médicale d’urgence. Les nouveaux boutons sont à la fois plus faciles à appuyer et à identifier que l’ancien design, ce qui les rend plus conviviaux à utiliser pour tout le monde.

Le boîtier redessiné du détecteur de mouvement s’intègre mieux dans les coins et s’intègre mieux à la plupart des décors. Les nouveaux capteurs de contact sont à la fois plus minces et prennent en charge des espaces plus larges entre les capteurs, de sorte qu’une plus large gamme de styles de portes et de fenêtres peut désormais être utilisée avec Ring Alarm.

Vous n’aurez pas besoin d’une installation professionnelle. Cependant, si vous préférez ne pas le surveiller vous-même – ou si vous voulez simplement la tranquillité d’esprit offerte par la surveillance 24h/24 et 7j/7, Ring Alarm peut être mis à niveau avec des solutions de surveillance professionnelles directement depuis l’application Ring.

Si vous êtes dans un appartement ou un condo et que vous n’avez pas besoin d’autant de pièces, le kit Ring Alarm de cinq pièces vous couvrira à son prix le plus bas. De plus, plusieurs offres groupées à prix réduit incluent soit une Ring Video Doorbell, soit une Ring Indoor Cam, ce qui permet d’étendre la couverture de votre système Ring Alarm en ajoutant une caméra à l’ensemble, toutes accessibles dans l’application Ring. besoin d’installer une autre application.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

