La sécurité à Stamford Bridge « a contribué à une excellente atmosphère » entre Liverpool et Chelsea alors que les fans se délectent de la percée de la Premier League

Les supporters de Chelsea ont salué une journée marquante alors que le club est devenu la première équipe de Premier League à accueillir un pilote sûr lors du match nul 2-2 de dimanche contre Liverpool à Stamford Bridge.

Les fans de Blues ont été les premiers à découvrir la nouvelle expérience de match en toute sécurité, testée dans l’élite et le championnat anglais.

Ce fut un jour historique pour le football anglais

Chelsea est devenu le premier club à tester la sécurité en Premier League

Le match de dimanche a marqué la fin d’une interdiction générale de se tenir dans les deux premiers niveaux du football anglais qui est en place depuis plus de 25 ans, ces clubs ayant été tenus de fournir un hébergement entièrement assis depuis août 1994 à la suite de la 1989 Catastrophe de Hillsborough.

Manchester United, Manchester City, Tottenham et Cardiff sont les autres clubs du pilote, ce qui représente la concrétisation d’un engagement du manifeste conservateur pour les élections générales de 2019.

La Sports Ground Safety Authority (SGSA) a accordé son approbation en novembre, ouvrant la voie à Chelsea pour innover dimanche.

Le Chelsea Supporters’ Trust a longtemps fait pression pour un mécanisme de sécurité et s’est réjoui du premier match dans le cadre du programme pilote.

Le vice-président Dom Rosso, qui faisait partie de ceux qui ont fait l’expérience des nouveaux sièges sur rail, a déclaré : « Le Chelsea Supporters’ Trust fait campagne pour la sécurité à Stamford Bridge depuis des années et nous sommes ravis que Chelsea ouvre la voie avec cet essai. .

« C’était fantastique de voir autant de supporters debout en toute sécurité pendant le match – cela a contribué à une excellente atmosphère et les sièges à rampe ont gardé les supporters en sécurité et protégés. »

Chelsea a installé des sièges sur rails au niveau inférieur du stand Matthew Harding ainsi qu’aux niveaux supérieur et inférieur du Shed End.

Les fans des Blues profitant de leur toute nouvelle expérience de jour de match ont vu Mateo Kovacic et Christian Pulisic produire de superbes finitions pour annuler l’avantage de deux buts des Reds.

C’était une toute nouvelle expérience pour certains fans

Chelsea a été stimulé par une foule bruyante à domicile lors de son retour rapide, alors que les fidèles de Stamford Bridge ont contribué à inspirer un match vraiment fou.

Le patron des Blues, Thomas Tuchel, a été vu en train de virer les supporters à de nombreuses reprises – et le pilote a certainement semblé être un succès.

La légende d’Arsenal, Ray Parlour, a insisté sur le fait qu’il s’agissait de l’un des matchs de football les plus divertissants qu’il ait jamais regardés.

Il a déclaré à talkSPORT : « La qualité du jeu d’hier était fantastique.

Les joueurs ont ressenti toute la force de la foule de Stamford Bridge

« J’étais assis dans ma pièce de devant, en tant que neutre, c’était l’une des meilleures premières mi-temps que j’aie jamais vues.

«C’était absolument de bout en bout, la fermeture, l’intensité du jeu était absolument superbe.

« Il semblait que Liverpool gagnerait quand ils menaient 2-0, mais crédit à Chelsea, ils ont fait preuve d’un grand caractère. »

