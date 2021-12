La sécurité de la reine au château de Windsor « devra être réévaluée » après un incident « concernant » | Royale | Des nouvelles

Reine: « Leçons à tirer » sur la sécurité, selon un expert royal

Vers 8 h 30 le 25 décembre, la sécurité du château de Windsor a vu un homme escalader une clôture d’enceinte et courir à travers le parc. L’intrus s’est avéré plus tard avoir une arbalète sur lui. On pense que l’homme, identifié comme étant Jaswant Singh Chail, 19 ans, tentait d’assassiner Sa Majesté.

Il s’agissait de la troisième intrusion dans le domaine de Windsor cette année, ce qui a amené les observateurs royaux inquiets à se demander à quel point la reine y est en sécurité.

Pod Save the Queen est hébergé par Zoe Forsey et un épisode spécial publié hier mettait en vedette le contributeur régulier et rédacteur en chef royal du Daily Mirror, Russell Myers, ainsi que le photographe Mirror Ian Vogler.

M. Myers a qualifié la question de la sécurité à Windsor de « concernant », soulignant plusieurs autres incidents qui se sont produits cette année.

Il a déclaré: «C’est un problème très préoccupant sur lequel ils vont devoir se pencher car il s’agit du troisième intrus dans le domaine de Windsor au cours de la dernière année.

LIRE LA SUITE: Il est peu probable que Meghan et Harry suivent la tradition post-Noël de Queen

La sécurité de la reine au château de Windsor est remise en question après un troisième intrus sur le domaine (Image: GETTY)

Le château de Windsor est l’endroit où la reine vit depuis le début de la pandémie (Image: GETTY)

« [It is the] quatrièmement, si vous comptez le prince Andrew accosté par une femme qui a couru vers sa voiture et a commencé à frapper à la fenêtre il y a quelques semaines.

« Mais il y a eu plusieurs autres cas majeurs.

« Celui qui m’est resté à l’esprit était la femme qui s’est présentée dans un taxi à Royal Lodge où vit le prince Andrew et a dit qu’elle n’était pas seulement le rendez-vous du prince Andrew pour le déjeuner et qu’elle venait pour une réunion avec lui, mais a également affirmé qu’elle était la sienne fiancée et a demandé aux agents de sécurité de payer son taxi avant qu’elle ne soit introduite dans le bâtiment et autorisée à se promener pendant 20 minutes.

« Il y a donc des problèmes majeurs, majeurs ici.

Le prince Andrew a été accosté dans sa voiture plus tôt ce mois-ci (Image: GETTY)

«Et parmi les personnes à qui nous avons ensuite parlé après ce problème avec l’arbalète, des personnes telles que Dai Davies, telles que Ken Wharfe, anciens gardes du corps de la famille royale, et ils ont dit qu’il faudrait une réévaluation majeure et majeure de la reine sécurité au château de Windsor.

« Parce que cela a toujours été, je pense, un problème de sécurité, en raison de la composition du terrain et du bâtiment, ce n’est pas nécessairement aussi fortifié qu’un endroit comme Buckingham Palace.

« Mais on pourrait supposer, certainement, qu’il y aura des appels majeurs, majeurs pour une sorte d’évaluation de la sécurité de ce qui se passe là-bas. »

Mme Forsey a noté que c’était une matinée « assez dramatique » le jour de Noël en raison de cet incident surprise à l’arbalète, mais que cela ne semblait pas perturber la journée de la famille royale.

A NE PAS MANQUER

Le moment gênant de la princesse Anne et Camilla à Noël [PICTURES]

Kate et William ont négligé Charles et Camilla le soir du Nouvel An [INSIGHT]

Kate Middleton était «en larmes» alors que le prince William annulait les plans de NYE [ARCHIVE]

Le duc et la duchesse de Gloucester le jour de Noël (Image: GETTY)

Le prince Charles et Camilla le jour de Noël (Image: GETTY)

M. Vogler, qui était à Windsor ce jour-là, a déclaré qu’il avait été emmené dans le parc du château en face de la chapelle St George pour prendre des photos de la famille royale alors qu’ils assistaient à un service religieux là-bas.

Il a décrit comment il n’y avait que quelques membres de la famille royale là-bas, la reine étant sensiblement absente.

Cependant, son cousin le duc de Gloucester était là, ainsi que le prince Edward et sa « jolie famille », ainsi que le prince Charles et Camilla.

M. Vogler a déclaré que Charles avait demandé à la presse qui l’attendait : « Etes-vous sûr que vous devriez sortir aujourd’hui ? » tandis que Camilla faisait un signe de la main.

Le prince Andrew « ne peut pas revenir dans le monde royal », déclare Seward

Le photographe a déclaré que c’était « court et doux », mais que c’était agréable de voir quelque chose après l’absence de tout contact royal à Noël dernier.

Mme Forsey a déclaré que les membres de la famille royale étaient probablement « déçus » de ne pas avoir pu rencontrer de sympathisants comme ils le feraient habituellement à l’église St Mary Magdalene près de Sandringham dans le Norfolk.

M. Vogler a ensuite expliqué qu’il y avait une « belle dame galloise » à l’extérieur du château de Windsor qui avait décoré un banc avec des ballons et souhaité un joyeux Noël à la reine.

Dans l’ensemble cependant, il a déclaré que c’était « un peu trop sombre pour Noël » et attendait avec impatience l’année prochaine, qui, espérons-le, serait de retour à Sandringham.

Il a même laissé entendre que les observateurs royaux pourraient « voir des membres de la famille royale que nous n’avions jamais vus le matin de Noël auparavant ».

Le prince William et Kate, le plus jeune enfant de la duchesse de Cambridge, le prince Louis n’a jamais été au service religieux, mais sera probablement considéré comme assez vieux pour y assister d’ici Noël 2022.

Pour vous abonner à Pod Save the Queen, rendez-vous sur votre fournisseur de podcast habituel.