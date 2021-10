La sécurité des armes pour l’expert en cinéma Steve Wolf sur ce qui s’est mal passé sur le plateau de Baldwin

Lire du contenu vidéo

L’équipage sur le Alec Baldwin Le film « Rust » semble avoir pris des raccourcis en matière de sécurité – ceux qu’un grand expert en armes de cinéma dit auraient pu et auraient dû être évités.

Nous avons parlé à Steve Loup – qui travaille dans les effets spéciaux et les accessoires de films depuis plusieurs décennies – et il a expliqué exactement ce qui, selon lui, s’est mal passé sur le plateau du Nouveau-Mexique où le directeur de la photographie Halyna Hutchins était accidentellement abattu et tué.

Découvrez notre convo avec lui sur « TMZ Live » … Steve dit l’armurier en chef, Anneau de Hannah, n’avait pas assez d’expérience pour faire le travail, à son avis.

Il explique qu’avec ce type de rôle sur un plateau – l’un des plus importants, surtout si des armes sont en jeu – cela nécessite une certaine autorité et une certaine expertise qu’il pense que Reed n’aurait peut-être pas eues.

Il dit également que les films à petit budget – ce que « Rust » semble être – font souvent beaucoup de coupes dans les coins … comme ne pas attendre les vrais pistolets à hélice, ou opter pour des munitions en direct ou ne pas prendre les mesures supplémentaires pour bien vérifier les armes avant de les utiliser.

Enfin, il aborde la question brûlante qui préoccupe tout le monde : qui est réellement responsable, et Baldwin lui-même devrait-il en être responsable ? Aux yeux de Wolf, il le fait… dans une certaine mesure, en tout cas.

Regardez … il reconnaît qu’Alec n’était qu’un acteur dans la scène fatidique – mais ajoute que si une vraie arme est entre vos mains, c’est à vous de savoir comment l’utiliser correctement et en toute sécurité.