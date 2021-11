La sécurité des armes pour un expert en cinéma dit que les munitions réelles diffèrent des balles factices

Lire du contenu vidéo

Il y a quelques différences clés à rechercher lors de la vérification d’une arme à feu pour des munitions réelles ou des balles factices … et il semble que cela devrait être assez difficile à bousiller … du moins en théorie.

Steve Loup, qui travaille dans les effets spéciaux et les accessoires de films depuis plusieurs décennies, nous a rejoint mercredi sur « TMZ Live » et nous a littéralement montré ce que l’armurier du plateau de « Rust » aurait dû rechercher.

Comme l’explique Steve, il est assez simple de repérer la différence à l’œil nu… les balles factices ont une amorce alvéolée sur le fond, ce que les munitions réelles n’ont pas.

Steve dit qu’il y a une autre façon de vérifier ce qui se passe dans une arme à feu… secouer et écouter les sons.

Il dit que les balles factices sont chargées de billes et que les balles réelles sont remplies de poudre à canon … et les balles factices font un bruit distinct lorsqu’elles sont secouées et que les munitions réelles sont fondamentalement silencieuses.

Les distinctions sont importantes… il y a eu une fusillade mortelle sur le plateau de « Rust »… et maintenant les avocats de l’armurier, Hannah Gutierrez-Reed, suggèrent que quelqu’un a placé une balle vivante dans une boîte de balles factices … et que cette balle vivante a été tuée Halyna Hutchins.

Les avocats d’Hannah ont déclaré qu’elle avait fait tourner le revolver avant la fusillade mortelle … mais il semble que Steve dise qu’elle aurait dû remarquer la balle en direct, d’après l’apparence de la balle depuis le bas.

L’armurier prétend également qu’elle ne savait pas qu’il y avait des balles réelles sur le plateau … malgré ce que nous vous avons dit en premier …

Steve offre à nouveau son expertise … nous expliquant pourquoi il serait terriblement difficile pour les gens sur le plateau de ne pas remarquer le son de vrais coups de feu.