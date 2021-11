La sécurité des communications des messages d’Apple expliquée : ce que vous devez savoir

Apple dans la version bêta d’iOS 15.2 a introduit une nouvelle option de sécurité de la communication des messages conçue pour assurer la sécurité des enfants en ligne en les protégeant des images potentiellement dangereuses. Nous avons constaté beaucoup de confusion au sujet de cette fonctionnalité et avons pensé qu’il pourrait être utile de fournir un aperçu du fonctionnement de la sécurité des communications et de dissiper les idées fausses.

Présentation de la sécurité des communications

La sécurité des communications vise à empêcher les mineurs d’être exposés à des photos non sollicitées contenant un contenu inapproprié.

Comme expliqué par Apple, Communication Safety est conçu pour détecter la nudité dans les photos envoyées ou reçues par les enfants. L’iPhone ou l’iPad numérise les images sur l’appareil dans l’application Messages, et si de la nudité est détectée, la photo est floue.



Si un enfant tape sur l’image floue, on lui dit que l’image est sensible, montrant « des parties du corps qui sont généralement couvertes par des sous-vêtements ou des maillots de bain ». La fonctionnalité explique que les photos avec de la nudité peuvent être « utilisées pour vous blesser » et que la personne sur la photo pourrait ne pas vouloir qu’elle soit vue si elle a été partagée sans autorisation.

Apple présente également aux enfants des moyens d’obtenir de l’aide en envoyant un message à un adulte de confiance dans leur vie. Il y a deux écrans tactiles qui expliquent pourquoi un enfant peut ne pas vouloir voir une photo nue, mais un enfant peut quand même choisir de voir la photo, donc Apple ne restreint pas l’accès au contenu, mais fournit des conseils.

La sécurité des communications est entièrement facultative

Lors de la sortie d’iOS 15.2, la sécurité des communications sera une fonctionnalité d’activation. Il ne sera pas activé par défaut, et ceux qui l’utilisent devront l’activer expressément.

La sécurité des communications est pour les enfants

La sécurité des communications est une fonction de contrôle parental activée via la fonction de partage familial. Avec Family Sharing, les adultes de la famille peuvent gérer les appareils des enfants de moins de 18 ans.

Les parents peuvent opter pour la sécurité des communications à l’aide du partage familial après la mise à jour vers iOS 15.2. La sécurité des communications n’est disponible que sur les appareils configurés pour les enfants de moins de 18 ans et qui font partie d’un groupe de partage familial.

Les enfants de moins de 13 ans ne peuvent pas créer d’identifiant Apple. La création de compte pour les plus jeunes enfants doit donc être effectuée par un parent utilisant le partage familial. Les enfants de plus de 13 ans peuvent créer leur propre ‌Apple ID‌, mais peuvent toujours être invités à un groupe de partage familial avec une surveillance parentale disponible.

Apple détermine l’âge de la personne qui possède l’‌Apple ID‌ par l’anniversaire utilisé lors du processus de création de compte.

La sécurité de la communication ne peut pas être activée sur les appareils pour adultes

En tant que fonctionnalité de partage familial conçue exclusivement pour les comptes ‌Apple ID‌ appartenant à une personne de moins de 18 ans, il n’y a pas d’option pour activer la sécurité des communications sur un appareil appartenant à un adulte.

Les adultes n’ont pas besoin de se préoccuper de la sécurité de la communication des messages, à moins qu’ils ne soient des parents qui la gèrent pour leurs enfants. Dans un groupe de partage familial composé d’adultes, il n’y aura pas d’option de sécurité des communications et aucune numérisation des photos dans Messages n’est effectuée sur l’appareil d’un adulte.

Les messages restent cryptés

La sécurité des communications ne compromet pas le cryptage de bout en bout disponible dans l’application Messages sur un appareil iOS. Les messages restent entièrement cryptés et aucun contenu de messages n’est envoyé à une autre personne ou à Apple.

Apple n’a pas accès à l’application Messages sur les appareils des enfants, et Apple n’est pas notifié si et quand la sécurité des communications est activée ou utilisée.

Tout est fait sur l’appareil et rien ne quitte l’iPhone

Pour la sécurité des communications, les images envoyées et reçues dans l’application Messages sont analysées à la recherche de nudité à l’aide de la technologie d’apprentissage automatique et d’IA d’Apple. La numérisation est entièrement effectuée sur l’appareil et aucun contenu de Messages n’est envoyé aux serveurs d’Apple ou ailleurs.

La technologie utilisée ici est similaire à celle utilisée par l’application Photos pour identifier les animaux domestiques, les personnes, les aliments, les plantes et d’autres éléments dans les images. Toute cette identification est également effectuée sur l’appareil de la même manière.

Lorsque Apple a décrit pour la première fois la sécurité des communications en août, une fonctionnalité était conçue pour informer les parents si les enfants choisissaient de voir une photo nue après avoir été mis en garde contre cela. Cela a été supprimé.

Si un enfant est prévenu d’une photo nue et la regarde quand même, les parents ne seront pas prévenus et l’autonomie totale est entre les mains de l’enfant. Apple a supprimé la fonctionnalité après les critiques de groupes de défense qui craignaient que cela puisse être un problème dans les situations de violence parentale.

La sécurité des communications n’est pas la mesure anti-CSAM d’Apple

Apple a initialement annoncé la sécurité des communications en août 2021, et il a été introduit dans le cadre d’une suite de fonctionnalités de sécurité des enfants qui comprenait également une initiative anti-CSAM.

Le plan anti-CSAM d’Apple, qu’Apple a décrit comme étant capable d’identifier le matériel d’abus sexuel d’enfants dans iCloud, n’a pas été mis en œuvre et est entièrement distinct de la sécurité des communications. C’était une erreur pour Apple d’introduire ces deux fonctionnalités ensemble, car l’une n’a rien à voir avec l’autre, à l’exception du fait que les deux sont sous l’égide de la sécurité des enfants.

La mesure anti-CSAM d’Apple a suscité beaucoup de réactions, car les photos téléchargées sur ‌iCloud‌ seront numérisées par rapport à une base de données de matériel connu d’abus sexuels sur enfants, et les utilisateurs d’Apple ne sont pas satisfaits de la perspective de la numérisation de photos. Certains craignent que la technologie utilisée par Apple pour numériser les photos et les comparer à des CSAM connus puisse être étendue à l’avenir pour couvrir d’autres types de matériel.

En réponse aux critiques généralisées, Apple a retardé ses plans anti-CSAM et apporte des modifications à la façon dont il sera mis en œuvre avant de le publier. Aucune fonctionnalité anti-CSAM n’a été ajoutée à iOS pour le moment.

La sécurité des communications est incluse dans iOS 15.2, qui est actuellement disponible en version bêta. La version bêta peut être téléchargée par les développeurs ou les membres du programme de test bêta d’Apple. On ne sait pas encore quand iOS 15.2 sera lancé au grand public.

Apple prévoit de fournir une nouvelle documentation sur la sécurité des communications lors de la sortie d’iOS 15.2, offrant plus d’explications sur le fonctionnement de la fonctionnalité.