La sécurité du futur sera grâce à ce nouveau câble à fibre optique | La technologie

Les avantages de la fibre optique semblent infinis. Le dernier à l’étude est un nouveau type de câble à sections creuses qui améliorera à la fois la latence lors du transfert de données et la sécurité.

La fibre optique joue un rôle essentiel dans la société d’aujourd’hui. ETCe matériel permet à des millions de foyers d’avoir accès à Internet, en plus d’être utilisé pour envoyer des informations entre différents continents. Et, est-ce qu’au fond des océans se trouvent une série de câbles qui forment une carte des connexions entre les différentes parties du monde.

Les progrès de la fibre optique semblent s’accélérer très rapidement. Des chercheurs de différents centres tentent depuis des années d’améliorer encore plus ce type de matériau et, en plus, de voir toutes ses possibilités d’utilisation. Les chercheurs du laboratoire BT au Royaume-Uni ont fait des percées vraiment intéressantes.

Les recherches qu’ils ont effectuées parlent d’un câble à fibre optique avec un noyau creux. Oui, ce ne serait pas un câble entièrement en fibre optique. La section centrale serait creuse et la raison en est la possibilité d’explorer le comportement de l’information alors qu’elle se déplace presque à sa vitesse maximale. Et, c’est que, bien que la fibre optique soit rapide, la lumière elle, c’est plus.

Ce nouveau câble continuerait à utiliser la fibre optique. En fait, une grande quantité de ce matériau est conservée dans ce qui a été la construction du nouveau câble. Ce qui change, c’est que la section centrale serait creuse, mais pour maintenir la directionnalité de la lumière, l’extérieur serait en verre et empêcherait ainsi la lumière d’être absorbée ou de ne pas aller dans la direction indiquée..

Les avantages de ce nouveau type de câble sont nombreux, bien qu’ils partent de la réduction de la latence. En réduisant la latence dans les connexions la réponse serait beaucoup plus rapide. Bien sûr, ce n’est pas tout et cela implique aussi une plus grande sécurité. Cette protection viserait à améliorer les communications de très haute sécurité comme l’échange de clés quantiques.

Cela peut sembler de la science-fiction totale, mais les clés quantiques sont quelque chose que nous avons aujourd’hui. La cryptographie quantique est née en 1970, même si ce n’est qu’en 1984 que le premier protocole a été publié. Les principes de la mécanique quantique sont utilisés pour assurer la confidentialité complète des informations, à la fois envoyées et reçues.

Jusqu’à présent, la plus grande limitation lorsqu’il s’agit d’améliorer ce type de sécurité provient des limitations du câble, à la fois en raison de la distance à laquelle ce type de signaux pourrait être envoyé et de l’impossibilité de combiner les signaux avec la cryptographie quantique avec les plus classiques ceux. Les progrès des câbles à fibres optiques et de la conception à âme creuse élimineraient ces limitations..