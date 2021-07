La sécurité maritime, le maintien de la paix et la lutte contre le terrorisme seront au centre de la présidence indienne du CSNU : Amb TS Tirumurti

L’ambassadeur TS Tirumurti (représentant permanent auprès des Nations Unies) représentera l’Inde au CSNU. (Image : Twitter @TSTIRUMURTI)

À partir de demain 1er août 2021, l’Inde prend la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cela signifie que l’Inde décidera de l’ordre du jour du mois et sera chargée de coordonner les réunions importantes et de traiter d’autres questions. L’Inde est déjà membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour une période de 2 ans à compter du 1er janvier 2021.

Jusqu’à présent, l’Inde a été président de l’organe neuf fois – juin 1950, septembre 1967, décembre 1972, octobre 1977, février 1985, octobre 1991, décembre 1992, août 2011 et novembre 2012. L’ambassadeur TS Tirumurti (Représentant permanent auprès des Nations Unies ) représentera l’Inde au CSNU.

« L’Inde est l’un des pays contributeurs de troupes les plus importants et nombre de nos soldats ont fait le sacrifice ultime dans l’exercice de leurs fonctions. Et pendant notre présidence, nous organiserons un événement de haut niveau axé sur le maintien de la paix, en particulier sur le thème de « protéger les protecteurs », a déclaré Amb Tirumurti à Huma Siddiqui dans une interaction exclusive.

Voici des extraits :

Pouvez-vous partager des détails sur ce sur quoi l’Inde prévoit de se concentrer pendant la présidence ?

Au cours de notre présidence en août, nous prévoyons de nous concentrer sur trois domaines importants, à savoir la sécurité maritime, le maintien de la paix et la lutte contre le terrorisme. Nous organiserons trois événements de haut niveau sur ces thèmes.

La sécurité maritime a retenu l’attention du Conseil de sécurité, mais de manière fragmentaire. Par exemple, il y a eu des résolutions sur la piraterie, la criminalité maritime, etc. Cependant, le Conseil de sécurité n’a pas adopté une approche holistique du concept de sécurité maritime et nous pensons qu’il est temps qu’il le fasse. Les divers aspects de la sécurité maritime doivent être rassemblés et discutés de manière globale. L’Inde a toujours attaché une très grande importance à cette question.

Sur la question du maintien de la paix, vous connaissez notre engagement pionnier dans le maintien de la paix. Nos soldats de la paix ont travaillé dans certains des environnements les plus difficiles et les plus instables et continuent d’être tenus en très haute estime, tant pour leur professionnalisme que pour leur courage et leur bravoure. Il nous incombe donc d’accorder la plus haute importance à leur sûreté et à leur sécurité. Par conséquent, nous nous concentrerons sur la manière d’assurer la sécurité des soldats de la paix, en particulier en utilisant une meilleure technologie, et sur la manière de traduire en justice les auteurs de crimes contre les soldats de la paix. Nous plaidons fermement en faveur de mesures proactives pour « protéger les protecteurs ».

Vous connaissez notre rôle de leader en matière de lutte contre le terrorisme. Nous avons profité de notre passage actuel au Conseil de sécurité pour souligner cet aspect à chaque occasion. Le troisième événement de signature sera axé sur la lutte contre le terrorisme où nous discuterons du rapport du Secrétaire général sur l’EIIL/Daech.

Est-ce que davantage de bataillons de femmes participeront aux opérations de maintien de la paix ?

Comme je l’ai mentionné, nous organiserons un événement de haut niveau axé sur le maintien de la paix, notamment sur le thème de « protéger les protecteurs ». L’Inde est l’un des pays contributeurs de troupes les plus importants et nombre de nos soldats ont fait le sacrifice ultime dans l’exercice de leurs fonctions. Il est de notre responsabilité de veiller à ce que les soldats de la paix fonctionnent en sachant que nous faisons tout notre possible pour les protéger et les aider à remplir leurs missions, et que, dans le cas malheureux d’un crime perpétré contre eux, les auteurs seront traduit en justice. C’est pourquoi nous allons nous concentrer sur deux manières spécifiques de les protéger – en utilisant la technologie pour leur permettre de mieux accomplir leurs missions, et en utilisant des moyens qui nous aideraient à traduire en justice les auteurs de crimes contre les soldats de la paix. Nous avons également fortement soutenu les soldats de la paix en offrant des vaccins COVID à tous les soldats de la paix et en augmentant notre personnel médical dans deux de nos hôpitaux de maintien de la paix des Nations Unies – l’un à Juba, au Soudan du Sud et l’autre à Goma, en République démocratique du Congo.

En ce qui concerne les femmes Casques bleus, comme vous le savez, l’Inde a été pionnière sur ce front. Nous avons envoyé la première unité de police constituée exclusivement de femmes au Libéria, qui a servi de modèle à de nombreuses autres. En fait, récemment, vous connaissez le major Suman Gawani, une femme soldat de la paix de l’armée indienne, qui a été la première Indienne à recevoir le prix de l’année 2019 de l’avocat militaire des Nations Unies pour l’égalité des sexes. Nous appuyons fortement les efforts du Secrétaire général pour augmenter le pourcentage de femmes servant dans les opérations de maintien de la paix.

Vous mentionnez l’Afrique dans l’une de vos interactions. Quelle est l’orientation de l’Inde pour le continent ?

En effet, l’Afrique est une question de très haute priorité pour nous. Étant donné que l’ordre du jour du Conseil est dominé par les questions liées à l’Afrique, les vues de l’Inde ont été sensibles aux priorités africaines et aux besoins des pays africains, conformément aux dix principes directeurs du Premier ministre sur l’Afrique. Au cours de notre séjour actuel, nous avons dû faire face à de nombreux problèmes liés à l’Afrique comme le Soudan, le Soudan du Sud, le Mali et la région du Sahel, la montée du terrorisme en Afrique, la Libye, l’Éthiopie, la République centrafricaine, etc. Dans chacun de ces cas, nous avons essayé d’être réceptifs aux priorités du pays et d’encourager les organisations régionales, comme l’Union africaine, à jouer un rôle proactif. Nous soutenons les pays africains pour les aider à sortir du régime de sanctions. Nous assurons également la présidence du Comité des sanctions libyen à un moment où le processus de paix en Libye se poursuit vigoureusement.

Qu’en est-il de la situation actuelle en Afghanistan – et au Myanmar – ils sont dans le voisinage de l’Inde – comment avez-vous maintenu l’équilibre ?

Que ce soit en Afghanistan ou au Myanmar, la voix de l’Inde au Conseil de sécurité a été claire et convaincante. Nous avons servi de pont pour garantir que la polarisation du Conseil n’affecte pas sa capacité à adopter une position mûrement réfléchie.

La situation en Afghanistan nous préoccupe profondément. Nous venons d’apprendre que le complexe de l’ONU à Hérat est visé. Les violences se sont poursuivies sans relâche. L’ONU a signalé que le nombre de victimes civiles au cours de la période mai-juin dépasse le nombre de janvier à avril. Les assassinats ciblés se multiplient et les femmes, les filles et les minorités sont systématiquement ciblées. L’Inde aimerait voir un Afghanistan indépendant, pacifique, démocratique et prospère. Nous appelons à la cessation immédiate de la violence et à ce que nos voisins ne soient pas menacés par le terrorisme, le séparatisme et l’extrémisme. Nous avons constamment souligné que les gains des deux dernières décennies, en particulier en ce qui concerne les femmes et les minorités, ne doivent pas être perdus. Le ministre des Affaires étrangères a souligné que tout gouvernement qui arrive au pouvoir en Afghanistan est considéré comme légitime aux yeux du peuple. Je pense que ce sont des préoccupations communes aux membres du Conseil de sécurité.

En tant que pays partageant une frontière de plus de 1650 km avec le Myanmar, la position de l’Inde reste claire et cohérente. Nous sommes profondément préoccupés par les développements au Myanmar. Nous avons condamné le recours à la violence et continuons d’exhorter à la plus grande retenue. Nous pensons qu’il ne devrait pas y avoir de recul sur la voie de la démocratie au Myanmar. À cet égard, nous appelons au respect de l’état de droit et à la poursuite du processus démocratique au Myanmar dans lequel nous nous sommes toujours investis. Nous avons appelé à la libération des prisonniers politiques. Nous continuerons d’apporter notre soutien aux efforts de l’ASEAN. Nous espérons également que l’ASEAN avancera rapidement sur le consensus en cinq points.

Sur la guerre contre le terrorisme, comment l’Inde aborde-t-elle cette question au Conseil de sécurité des Nations Unies ?

L’Inde n’a cessé d’attirer l’attention sur la lutte contre le terrorisme, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Conseil. Nous n’avons pas seulement renforcé les efforts de lutte contre le terrorisme, en particulier par exemple dans le financement du terrorisme, nous avons également empêché les efforts visant à diluer l’accent mis sur le terrorisme. Vous savez que nous avons joué un rôle actif dans l’élaboration de la Stratégie mondiale de lutte contre le terrorisme ; nous avons réussi jusqu’à présent à empêcher les pays de diluer la lutte mondiale contre le terrorisme et de justifier le terrorisme. Comme je l’ai mentionné plus tôt, nous avons également collaboré avec d’autres pays comme la France et organisé d’importants événements parallèles, par exemple, dans le financement du terrorisme. Au Conseil de sécurité, nous avons mis l’accent sur les questions liées au terrorisme et organiserons également un événement de signature au cours de notre présidence dans le contexte du rapport du Secrétaire général sur l’EIIL/Daech. Nous prendrons la présidence du Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité le 1er janvier 2022.

Enfin, qu’en est-il des réformes du CSNU ?

Le simple fait est que cela fait 75 ans que l’ONU a été fondée. Mais ses structures décisionnelles restent bloquées en 1945, et ne reflètent pas le monde tel qu’il est aujourd’hui.

Le Document du Sommet mondial adopté en 2005 appelait à une réforme rapide du Conseil de sécurité et à un examen des progrès d’ici la fin de 2005. Cela fait 16 ans que ce document a été adopté. Le monde a encore plus changé ces dernières années. Mais, malheureusement, l’ONU est toujours bloquée au même endroit – pas même en 2005 mais en 1945. L’écrasante majorité des États membres de l’ONU soutiennent fermement les réformes globales du Conseil de sécurité. Un élargissement du Conseil de sécurité tant dans les catégories permanentes que non permanentes est indispensable pour rendre cet organe plus représentatif, légitime et efficace. Sinon, d’autres organisations plurilatérales prendront les devants si elles sont plus représentatives du monde contemporain, comme le G-20 par exemple. Par conséquent, dans le processus de réforme des Nations Unies, des négociations sur la base d’un texte immédiates et limitées dans le temps sont essentielles. Un processus transparent, inclusif et axé sur les résultats est essentiel si nous voulons avancer résolument vers un résultat concret. Malheureusement, quelques pays retardent ce processus de réforme et utilisent les négociations intergouvernementales Forum de négociation pour la réforme du Conseil de sécurité comme un écran de fumée pour arrêter la réforme.

