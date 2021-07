La sécurité nucléaire rejette la centrale de Retortillo

in

Le Conseil de sûreté nucléaire (CSN) a refusé l’autorisation de construire l’usine de fabrication de concentrés d’uranium de Retortillo (Salamanque). Cette décision marque la fin de l’extraction d’uranium en Espagne et a provoqué les applaudissements de groupes tels que Greenpeace, WWF, Ecologists in Action, la plateforme Stop Uranio et le Mouvement antinucléaire ibérique.

La faible fiabilité et les grandes incertitudes de l’analyse de sûreté de l’installation radioactive sous les aspects géotechniques et hydrogéologiques, ainsi que les nombreuses carences observées tout au long de l’évaluation sont à l’origine de la décision du CSN, qui contredit le rapport favorable qui avait publié il y a tout juste un an.

Cette décision marque la fin du projet minier de la société Berkeley Minera España, SL (BME) à Salamanque. Un projet qui a provoqué la division dans le quartier, puisqu’une partie du quartier était favorable à la mine, considérant qu’elle générerait du travail et de la richesse.

« La fin de l’extraction de l’uranium en Espagne signifie la fin d’une industrie qui détruit le territoire, sa culture et son économie, augmente la contamination radioactive et est insoutenable dans la transition écologique qu’il faut nécessairement accélérer & rdquor ;, a déclaré Raquel Montón au nom de Paix verte.

« Des affaires principalement spéculatives »

“Nous félicitons surtout la CSN d’avoir rejeté le projet d’une entreprise comme Berkeley dont l’activité est majoritairement spéculative, qui a tenté de contraindre l’organisme de régulation et qui a systématiquement montré des déficits techniques dans son projet”, a-t-il ajouté.

Le projet, qui a débuté en 2013, comprenait la mine d’uranium Retortillo-Santidad, une usine de concentrés d’uranium et un entrepôt de déchets radioactifs.

L’usine de concentrés est une installation radioactive et est soumise à diverses autorisations qui doivent être délivrées par le ministère de la Transition écologique et du Défi démographique (MITERD), à la suite d’un rapport de la CSN.

Ces autorisations sont obligatoires dans le cas du choix du site, de la construction de l’usine, de sa mise en service, de son démantèlement et de sa fermeture.

Dans ce cas, la CSN a émis son rapport défavorable et obligatoire concernant la construction de la centrale, après l’avoir étudiée depuis le 7 septembre 2016 et avoir demandé des informations et documents complémentaires à Berkeley de 2017 à 2020.

Mobilisation de la société civile

La société civile, articulée à travers la plate-forme Stop Uranium, qui a été créée en 2013, a été essentielle pour “rendre visible et exiger la protection de l’environnement et des personnes” contre l’extraction d’uranium, ont souligné les écologistes.

Avec eux, des organisations environnementales telles que Greenpeace ou Ecologistas en Acción ont soulevé des demandes et des propositions telles que celle qui a finalement été incluse dans la loi sur le changement climatique et la transition énergétique – en vigueur depuis le 20 mai dernier -, qui, dans son article 8, interdit expressément les activités d’exploration ou d’exploitation de gisements de minéraux radioactifs tels que l’uranium.

« Après une décennie de mobilisations, nous voyons la lumière au bout du tunnel & rdquor ;, a souligné José Ramón Berrueco, représentant le Mouvement antinucléaire ibérique et la plateforme Stop Uranio.

“Nous aurions pu nous épargner des souffrances et 2 000 chênes centenaires s’il y avait eu plus de détermination à défendre le territoire contre des projets qui nuisaient à notre terre”, a ajouté Berrueco.

“La fin d’un cauchemar”

“La fin d’un cauchemar”« Dès le début, la population de la région et les organisations sociales ont souligné l’impossibilité et le danger d’ouvrir une mine d’uranium à Salamanque. Ces années, nous avons vérifié des erreurs et des opacités continues dans le traitement de ce projet, un exemple clair de l’irresponsabilité que sa continuité supposait & rdquor;, a souligné Cristina Rois au nom d’Ecologists in Action. “Nous sommes heureux de commencer à voir la fin du cauchemar de l’extraction de l’uranium dans notre pays”, a-t-il ajouté.

Comme le rapporte la CSN, le résultat du vote a été de quatre voix en faveur de l’avis technique proposé, élaboré par la Direction technique de la radioprotection, et une contre, correspondant au conseiller Javier Dies, du Parti populaire (PP) .

Ce conseiller émettra un vote privé par écrit dans les prochaines heures. L’avis sera ensuite transmis au ministère de la Transition écologique et du Défi démographique (MITERD). L’avis est contraignant.

Les déficiences techniques détectées dans l’évaluation par le CSD concernent principalement l’entreposage final des déchets radioactifs de très faible activité, qui fait partie de l’installation radioactive de première catégorie.

Un investissement millionnaire

Selon la CSN, les informations fournies ne permettent pas « de limiter la capacité d’isolement effective des barrières que l’entreprise propose d’entourer les déchets, et par conséquent ni la capacité de minimiser les concentrations attendues de radionucléides dans les zones de rejet potentiel & rdquor ; .

Berkeley Minera Espagne assure avoir investi plus de 94 millions d’euros jusqu’à cette année et avoir généré plus de 60 emplois.

L’entreprise avait annoncé que l’investissement final serait d’environ 400 millions d’euros et que 1 000 emplois seraient créés, entre direct et indirect. Ces arguments avaient convaincu une partie de la population.

Rapport CSN sur la mine Retortillo : https://www.csn.es/retortillo

