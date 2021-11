La sécurité sociale couvrira la procréation assistée pour les femmes célibataires, lesbiennes, bisexuelles et trans

11/05/2021

Nieves Salinas / Violeta Molina Gallardo

Le ministère de la Santé corrige le recul des droits humains que le gouvernement de Mariano Rajoy a commis en 2014. A partir d’aujourd’hui, le processus d’insémination artificielle est à nouveau public pour toutes les femmes.

Applaudissements, remerciements, sourires et larmes d’émotion dans un acte historique tenu ce vendredi au ministère de la Santé : la signature de l’arrêté ministériel par lequel le portefeuille des services est mis à jour pour garantir que Les femmes lesbiennes, bisexuelles et célibataires et les personnes transgenres en âge de procréer peuvent accéder aux traitements de fertilité En santé publique, recourir au système de santé publique pour recevoir des traitements de Procréation Humaine Assistée (ARH). « Un jour de restitution des droits qu’ils n’auraient jamais dû être abolis dans celui que nous contribuons à avoir une société beaucoup plus décente, qui reconnaît toutes les personnes qui la composent & rdquor;, a souligné la ministre de la Santé, Carolina Darias, et recueille El Periódico de Espagne.

Cet élargissement du portefeuille de services permettra à environ 8 500 femmes d’avoir accès à cette pratique, selon les estimations de la Direction générale du portefeuille commun des services du Système national de santé et de pharmacie. Après un changement introduit par le gouvernement de Mariano Rajoy en 2014, la santé publique n’autorisait l’accès aux techniques de procréation assistée qu’aux femmes ayant des problèmes de fertilité, donc en pratique celles qui ne pouvaient pas concevoir parce qu’elles n’avaient pas de partenaire ou parce qu’elles étaient lesbiennes étaient exclues.

« étapes importantes »

Carolina Darias a expliqué qu’il s’agit de un arrêté ministériel « longtemps attendu et justifié ». Une mesure que l’exécutif a incluse dans le projet de loi pour l’égalité réelle et effective des personnes trans et pour la garantie des droits des personnes LGTBI, actuellement en cours. La mise à jour du portefeuille de la santé à cet effet a vu le jour avant que cette règle ne devienne loi grâce à la signature de l’arrêté ministériel, puisqu’elle entre en vigueur ce vendredi.

Le chef de la Santé, très excité, a évoqué une journée au cours de laquelle des « étapes importantes » ont été franchies et a indiqué qu’il s’agissait d’un long processus, car il y a eu de nombreuses consultations auprès des communautés autonomes, des professionnels de la santé et des groupes qui, pour années ont mis sur la table un justification historique. Il a fait allusion à un texte qui a « toutes les garanties pour protéger les droits » et a montré sa fierté d’une « santé publique universelle résolument engagée en faveur des droits de l’homme ».

Artillerie des lois féministes et LGTBI

Dans le même acte, l’ancienne députée de l’Assemblée de Madrid, Carla Antonelli, a pris la parole par appel vidéo, qui a remercié le président du gouvernement, Pedro Sánchez, pour avoir dirigé « un artillerie des lois féministes et LGTBI qui seront un phare de lumière dans le noir». Il s’est également adressé au ministre Darias : « C’est plus qu’une simple signature. D’un geste de la main, vous allez faire en sorte que des centaines de milliers de personnes obtiennent un nouveau droit d’un seul coup de crayon. »

« Aujourd’hui est un jour où vous pensez que l’activisme vaut la peine; la fatigue, les larmes, la persévérance … », a déclaré Uge Sangil

De son côté, le militant Uge Sangil, président de la Fédération d’État des lesbiennes, gays, trans, bisexuels, intersexes et plus (FELGTBI+), a parlé de « »journée historique« et d’un » moment politique qui doit être écrit en majuscules. Aujourd’hui est un jour où vous pensez que l’activisme en vaut la peine ; fatigue, larmes, persévérance, force, sens », a-t-il déclaré.

« Tout aussi valable »

Ce vendredi, la ministre de l’Égalité, Irene Montero, a également évoqué la signature de l’arrêté ministériel, qui a souligné qu’il s’agit d’un « Étape décisive & rdquor; afin que les lesbiennes, les femmes bisexuelles et les femmes qui s’élèvent « sont considérées comme des citoyens de première & rdquor ; et pour que toutes les familles « soient tout aussi valable, tout aussi important& rdquor ;.

Montero a critiqué depuis 2014, ces femmes se sont vu refuser la possibilité de fonder une famille pour être lesbiennes ou bisexuelles et que le Parti populaire a justifié cette « violation des droits en disant que l’absence d’un homme n’est pas un problème médical ».

Aujourd’hui, nous allons rendre effectif le droit aux techniques de procréation assistée pour les lesbiennes, les femmes bisexuelles, les femmes qui élèvent seules et les personnes trans.

Le chef de l’Égalité, promoteur au sein du gouvernement de la législation LGTBI, a regretté que ces groupes aient transmis depuis des décennies que « leurs modes de vie n’étaient pas valables & rdquor; et a assuré que l’Exécutif « va changer haine et discrimination pour les droits et pour la reconnaissance& rdquor ;.

Concrètement, il a défendu les « incontestables & rdquor ; de son ministère pour garantir que les personnes trans et non binaires jouissent d’une égalité réelle et effective et, en ce sens, il a souligné que le projet de loi trans et pour la garantie des droits LGTBI doit être traité d’urgence. Montero estime qu’il pourra atteindre le Parlement au premier trimestre 2022.

À son avis, une large majorité soutiendra la reconnaissance de l’autodétermination des genres, même s’il a regretté que le chemin vers sa réalisation ne se révèle pas « aussi libre d’obstacles qu’il aurait été souhaitable ».