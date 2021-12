La Sécurité sociale enregistre un déficit de 1 477,14 millions jusqu’en novembre

27/12/2021 à 16h25 CET

La Sécurité sociale a enregistré un solde négatif de 1 477,14 millions d’euros jusqu’en novembre, l’équivalent de 0,12% du PIB, selon les données publiées ce lundi par le ministère de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations.

Ce chiffre est la différence entre le revenu de 159 660,68 millions d’euros, qui a augmenté de 5,7% d’une année sur l’autre, et des dépenses s’élevant à 161 137,82 millions, soit un chiffre de 4,46% supérieur à celui de la même période l’an dernier.

Sur le volume total des revenus, 91,42 % correspondent aux entités gestionnaires et services communs de la Sécurité sociale, et les 8,58 % restants aux mutualistes collaborateurs avec la Sécurité Sociale. Concernant les charges, 89,41 % ont été comptabilisées par les entités gestionnaires et 10,59 % par les mutuelles.

En termes de trésorerie, la collecte liquide du système a atteint 158.458,82 millions d’euros jusqu’en novembre, ce qui représente une augmentation de 6,85% sur un an. Pour sa part, les paiements affichent une augmentation de 4,51 %, pour un total de 160 994,55 millions d’euros.Les revenus d’inscription ont augmenté de près de 7,9 % entre janvier et novembre, à 118.116,12 millions d’euros, après avoir augmenté le recouvrement des cotisations des salariés de 9,32 % (avec 9 380,94 millions d’euros de plus) et diminué les cotisations des chômeurs de 8,31 % (736,05 millions d’euros de moins qu’à la même période de 2020).

Le ministère explique que les revenus des cotisations des salariés sont toujours affectés par les différentes mesures que le gouvernement a mises en place pour faire face à la pandémie, comme les exonérations de quotas pour les travailleurs dans les Fichiers de régulation du travail temporaire (ERTE) qui, jusqu’en novembre 30, ont entraîné l’inscription de 1 917,52 millions d’euros en moins, ainsi que des exonérations de cotisations des indépendants percevant des prestations exceptionnelles.

Les transferts courants s’élevaient à 40 687,32 millions d’euros jusqu’en novembre, 0,29% de plus par rapport à la même période de l’année précédente. Au sein de cette section, le poste le plus significatif est celui correspondant aux transferts de l’État et des collectivités autonomes, qui s’élèvent à 35 861,30 millions, soit 7,24 % de plus qu’à la même période de 2020.

Ceci est principalement dû au fait qu’en 2021 le virement que l’Etat a fait en 2020 pour équilibrer l’impact issu du Covid n’a pas été encaissé.

Plus de dépenses pour les retraites

Côté dépenses, les prestations financières aux familles et aux institutions ont atteint 146 558,18 millions d’euros jusqu’en novembre, 3,17 % de plus qu’à la même période de 2020. Ce chiffre représente 90,95 % des dépenses totales effectuées dans le système de Sécurité sociale. Le poste le plus important, 134 934,60 millions, correspond aux pensions et prestations contributives, avec une croissance interannuelle de 2,46 %.

Concrètement, les dépenses au titre des pensions contributives d’invalidité, de retraite, de veuvage, d’orphelin et en faveur des membres de la famille ont augmenté de 3,34 %, à 116 928,60 millions d’euros, en conséquence de l’augmentation du nombre de retraités (+ 1,1 %), de l’augmentation de la moyenne retraite (+2,11%) et la revalorisation des retraites contributives en 2021 (+0,9%).

Concernant les prestations pour la naissance et les soins d’un mineur, la coresponsabilité dans la prise en charge du nourrisson, le risque pendant la grossesse et pendant l’allaitement et la prise en charge des mineurs en raison d’un cancer ou d’une autre maladie, la dépense s’élève à 3 181,53 millions d’euros, soit 15,49 % de plus , en raison de l’augmentation du congé de paternité (désormais appelé congé parental) de 12 à 16 semaines.

Les dépenses informatiques augmentent à cause du covid

De votre côté, les dépenses totales en invalidité temporaire (IT) ont augmenté de 7,21 % entre janvier et novembre, à hauteur de 11 389,69 millions, dont 8 727,98 millions correspondent aux dépenses informatiques pour les imprévus communs et 1 597,33 millions aux processus dérivés du Covid.

Concernant les prestations pour les indépendants, les dépenses cumulées jusqu’en novembre ont atteint 2 850,76 millions d’euros, 38,69 % de moins qu’en 2020.

Pour leur part, les pensions et prestations non contributives, y compris les compléments minimaux de pensions contributives, se sont élevées à 11 623,58 millions d’euros, soit 12,15 % de plus qu’à la même période de l’année précédente. Sur ce montant, 8 139,96 millions sont affectés aux pensions et compléments non contributifs, et aux subventions et autres prestations, 3 483,62 millions.

Concrètement, les allocations familiales correspondaient à 1 537,38 millions, soit une baisse de 10,19 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Enfin, les frais de gestion engagés par la Sécurité sociale ont augmenté de 4,6% sur un an entre janvier et novembre dernier, à 3 475,71 millions d’euros.