La sécurité VPN de Google One résiste, selon un audit

Selon un audit indépendant (mais commandé), Google One dispose d’une sécurité «robuste». Il y a eu 14 problèmes, dont trois jugés «risques acceptables» par Google. Il est plus privé, même si Google a toujours le pouvoir de vous suivre s’il le souhaite. .

Vous vous demandez si le VPN Google One pour Android vaut la peine d’être utilisé par rapport aux alternatives? Google pense pouvoir régler cette question. Comme le rapporte la police Android, Google a commandé un audit indépendant au groupe NCC pour évaluer la sécurité et la confidentialité du réseau privé virtuel au début de 2021.

Le VPN Google One résiste dans l’ensemble, selon les auditeurs. Le service offre une position de sécurité «très robuste» conforme aux normes de l’industrie, avec un cryptage qui protège contre les méthodes typiques de cyberattaque. Vous ne devriez pas avoir à craindre que quelqu’un enregistre votre activité sur votre téléphone ou vos données.

Cependant, tout n’était pas parfait. NCC a trouvé 14 problèmes avec le VPN Google One. Google en a résolu dix et en a partiellement corrigé un autre, mais les trois autres ont été considérés comme des «risques acceptables». L’un était un risque moyen qui aurait nécessité un changement de protocole pour être résolu. L’équipe d’audit a souligné que certaines de ses observations n’indiquaient pas nécessairement des problèmes de sécurité «immédiats».

La plus grande préoccupation a peut-être été le contrôle de Google sur les données. Bien que l’entreprise ne puisse pas scruter le VPN Google One, elle pourrait théoriquement réassocier le tunnel sécurisé à votre identité, modifier l’application cliente pour attribuer le trafic, mener des études de données côté serveur ou choisir des clés cryptographiques qui pourraient aider à identifier les utilisateurs. Il n’y avait aucune preuve que Google faisait cela, a souligné NCC, et la société pourrait mettre en œuvre des contrôles pour atténuer les craintes.

Dans cette optique, le principal avantage du VPN Google One est sa commodité. Si vous payez déjà pour le forfait de 9,99 $ par mois (100 $ par an) dont vous avez besoin pour obtenir le VPN, vous pouvez aussi bien en profiter. Cependant, c’est une vente plus difficile si vous souhaitez protéger d’autres plates-formes. Alors que Google travaille sur la prise en charge d’iOS, de MacOS et de Windows, vous êtes toujours mieux avec un VPN tiers si vous souhaitez protéger l’ensemble de votre foyer.