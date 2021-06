La Seleçao se retrouve sans Neymar… mais appelle Dani Alves pour Tokyo 2021

17/06/2021

Le à 17:21 CEST

Neymar Jr. n’ira pas aux JO de Tokyo. Le PSG a été irréductible et n’a pas lâché sa star, qui ambitionne de viser sa troisième médaille, après l’argent à Londres 2012 et l’or à Rio 2016. La CBF a toutefois réagi rapidement et a donné un coup d’éclat en faisant appel au ignifuge, Dani Alves.

L’ancien ailier barcelonais, aujourd’hui âgé de 38 ans et évoluant pour Sao Paulo, aura l’opportunité de remporter un titre inédit sur son palmarès spectaculaire : l’or olympique. Le joueur bahianais est une légende, avec le Championnat Paulista, remporté en mai avec son équipe actuelle, il a atteint 41 trophées remportés.

“Il y a des athlètes qui sont une référence dans le monde du sport, et l’un d’eux est Dani Alves, qui, où qu’il aille, est toujours champion. En fait, il vient de sortir Sao Paulo d’une sécheresse de titre qui dure depuis 2012. S’il n’est pas en Copa América, c’est à cause d’une blessure”, a souligné l’entraîneur brésilien, André Jardine.

L’entraîneur brésilien a souligné que “Dani a un profil de leader et une grande expérience dans la Seleçao, il va nous apporter beaucoup, l’univers l’a sorti de la Copa América mais l’a placé aux Jeux Olympiques, ce qui est un titre qui lui manquait.” “Aller aux Jeux est un moment unique pour la carrière d’Alves”, célébré Jardine.

Neymar ne voulait pas entrer en guerre contre le PSG et ne sera pas à Tokyo. Son absence est la plus ressentie dans la liste des 18 convoqués. “Neymar est une référence mondiale, c’est le grand leader de l’équipe principale et bien sûr il n’aurait pas aimé qu’il soit à Tokyo, mais il ferait deux compétitions et ce n’était pas possible. C’est la raison pour laquelle il n’était pas appelé. La seule exception C’est Douglas Luiz qui est en Copa América et ira aussi aux Jeux. Je ne peux que souhaiter à Neymar qu’il soit heureux et qu’il gagne la Copa América, car c’est un garçon spectaculaire. “ indiqué l’exlatéral Branco, maintenant coordinateur des équipes de base au sein de la CBF.

LA LISTE D’APPELÉE SELEÇAO OLYMPIQUE

Gardiens de but

Brenno (Guilde)

Santos (At. Paranaense)

Côté

Dani Alves (Sao Paulo)

Gabriel Menino (Palmeiras)

Guilherme Arana (At. Mineiro)

Centrales

Diego Carlos (Séville)

Gabriel Magalhes (Arsenal)

Nino (Fluminense)

Milieu de terrain

Bruno Guimares (Olympique Lyon)

Claudinho (Red Bull Bragantino)

Douglas Luiz (Aston Villa)

Gerson (Flamengo)

Matheus Henrique (Guilde)

Avant

Antoine (Ajax)

Malcom (Zénith)

Matheus Cunha (Hertha Berlin)

Paulinho (Bayer Leverkusen)

Pedro (Flamengo)

Les trois places pour les joueurs de plus de 24 ans sont le gardien Santos, le joueur de Séville Diego Carlos et Dani Alves.